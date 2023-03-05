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الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني بسورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 01:54 مساء
الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني بسورية
عناصر من حزب العمال الكردستاني. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد «إرهابيين» اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني، كانا يستعدان لشن هجوم على الخط الحدودي من شمال سورية، باتجاه الخط الحدودي في قضاء «أقجة قلعة» بولاية شانلي أورفة.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم الأحد، نقلته وكالة أنباء «الأناضول»، «مواصلة القوات المسلحة التركية التصدي للإرهابيين بكل حزم أينما كانوا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د  ب أ».

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و«حزب العمال الكردستاني» مصنف كمنظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

عمليات حربية شمالي سورية
وكانت القوات التركية نفذت خلال الأعوام الماضية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سورية، ضد تنظيمي الدولة الإسلامية «داعش» و«حزب العمال الكردستاني».

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