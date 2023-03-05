  • Alwasat News
Atwasat

استقبال حار للرئيس البرازيلي السابق في مؤتمر المحافظين الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 10:19 صباحا
استقبال حار للرئيس البرازيلي السابق في مؤتمر المحافظين الأميركيين
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في مؤتمر المحافظين الأميركيين، في ناشونال هاربر بالقرب من واشنطن، 4 مارس 2023, (أ ف ب)
alwasat radio

استُقبل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، السبت، بتصفيق حار في المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين الذي حرص خلاله على إظهار قربه من دونالد ترامب، وشكك في هزيمته أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الاقتراع الأخير.

وفي اليوم الأخير من المؤتمر السياسي الكبير الذي نظم في إحدى ضواحي واشنطن، رأى بولسونارو (67 عاما) الذي يقيم في فلوريدا منذ نهاية ديسمبر، أن علاقته بالرئيس الجمهوري السابق «استثنائية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتطرق في حديثه إلى الحضور في الصالة المكتظة، عبر مترجم، إلى عدد من القضايا العزيزة على اليمين الأميركي من حقوق المتحولين جنسيًا إلى انتقاد لقاح كوفيد و«التهديد» الاشتراكي.

- ترامب يهاجم الجميع في مؤتمر المحافظين الأميركيين ويؤكد أنه المنقذ

كما شكك بولسونارو الذي يوصف أحيانا بأنه «ترامب المناطق المدارية»، في هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البرازيل في أكتوبر، وقال وسط هتافات من الحضور «حصلت على دعم في 2022 أكبر من 2018 ولا أفهم لماذا تقول الأرقام عكس ذلك».

ويشكك دونالد ترامب الذي ألقى خطابا أيضا، في فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2020.

سفر للولايات المتحدة وشجب فاتر
وكان الكابتن البرازيلي السابق في الجيش، سافر إلى الولايات المتحدة في 30 ديسمبر، قبل تنصيب لولا تماما في أول يناير، رافضا تسليم الوشاح الرئاسي إلى خليفته حسب التقاليد.

وفي الثامن من يناير، شجب متأخراً وبفتور، اعتداء أنصاره على المؤسسات في برازيليا.

وعلى الرغم من نفيه تورطه في هذه الحوادث، يخضع بولسونارو لتحقيق تجريه المحكمة العليا في بلاده لتحديد دوره في الهجوم.

ومع ذلك، أشار مؤخرا إلى رغبته في العودة إلى بلاده. وقال السبت «أشعر أن مهمتي لم تنته بعد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة الصليب الأحمر تعلن خطف اثنين من موظفيها في مالي
لجنة الصليب الأحمر تعلن خطف اثنين من موظفيها في مالي
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتوصل إلى اتفاق لحماية أعالي البحار
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتوصل إلى اتفاق لحماية أعالي ...
ترامب يهاجم الجميع في مؤتمر المحافظين الأميركيين ويؤكد أنه المنقذ
ترامب يهاجم الجميع في مؤتمر المحافظين الأميركيين ويؤكد أنه المنقذ
استقبال حار للرئيس البرازيلي السابق في مؤتمر المحافظين الأميركيين
استقبال حار للرئيس البرازيلي السابق في مؤتمر المحافظين الأميركيين
الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور
الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
تظاهرة جديدة في أثينا تكريما لذكرى ضحايا حادث القطار ومدير المحطة يدلي بإفادته
تظاهرة جديدة في أثينا تكريما لذكرى ضحايا حادث القطار ومدير ......
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار...
الإستونيون ينتخبون برلمانهم.. والأزمة الأوكرانية توجه دفة التصويت
الإستونيون ينتخبون برلمانهم.. والأزمة الأوكرانية توجه دفة ......
الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور
الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور...
استقبال حار للرئيس البرازيلي السابق في مؤتمر المحافظين الأميركيين
استقبال حار للرئيس البرازيلي السابق في مؤتمر المحافظين ......
المزيد