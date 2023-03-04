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الأمم المتحدة تحضّ الدول على استقبال سوريين من ضحايا الزلزال في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 10:11 مساء
الأمم المتحدة تحضّ الدول على استقبال سوريين من ضحايا الزلزال في تركيا
لاجئون سوريون في تركيا. (الإنترنت)
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حضّت الأمم المتحدة، السبت، الدول على الإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا، قائلة إنهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى.

وجهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئاً سورياً إلى العاصمة الإسبانية مدريد قادمين من تركيا. وأودى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات في 6 فبراير بأكثر من 45 ألف شخص في تركيا، وآلاف آخرين في سورية المجاورة ودمر مئات الآلاف من المباني، بحسب «دويتشه فيله».

 3.5 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية
ومنذ 12 عاماً تقريباً، تستضيف تركيا حوالى 3.5 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية، وأثر زلزال الشهر الماضي على ما يقدر بنحو تسعة ملايين شخص من بينهم أكثر من 1.7 مليون لاجئ.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك إن «الكثير من اللاجئين الذين فروا إلى تركيا بحثاً عن الأمان والحماية يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم».

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وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي «للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة».

إتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا
وأضاف أنه نظراً إلى أن العديد من اللاجئين المتضررين من الكارثة «في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإننا نحضّ المزيد من الدول على تكثيف وتسريع العمليات، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا».

وتابع غراندي أن ذلك سيكون «تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغير حياة اللاجئين الذين أصبحوا أكثر ضعفاً نتيجة للزلازل». وشكر رئيس المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إسبانيا على خطوتها وقال «نأمل بأن نرى جهوداً مماثلة بسرعة».

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