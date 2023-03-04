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رئيسة المجر: لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا إلى القدس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 07:05 مساء
رئيسة المجر: لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا إلى القدس
رئيسة المجر كاتالين نوفاك. (الإنترنت)
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قالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك إن بلادها لم تتخذ قرارا بعد بشأن نقل سفارتها إلى القدس، على الرغم من إفادة صحيفة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بأنها ستفعل ذلك الشهر المقبل.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الجمعة، إن التحرك سيحدث في بادرة دعم من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق «رويترز».

ومن شأن هذا التحرك أن يجعل المجر أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبي تفتح سفارة في القدس، لكن أغلب الدول لا تعترف بهذا، كما أن وضع القدس متنازع عليه بموجب القانون الدولي بانتظار حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 المجر لم تتخذ قرار حتى الآن
وقالت نوفاك في مؤتمر صحفي في زيارتها إلى براج «أقرأ الأخبار في الصحف أنا أيضاً. في المجر لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتنا».

ولم يؤكد ماتيه باتشولاي الناطق باسم وزارة الخارجية المجرية التقرير، لكنه قال إن الوزارة ستفصح عن المستجدات فيما يتعلق بأي تغييرات بشأن السفارة في كل الأحوال. وقال باتشولاي «نقلنا بالفعل الإدارة المالية بسفارتنا إلى القدس منذ أعوام».

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وتمتع نتنياهو، الذي تولى السلطة من جديد في نوفمبر، بدعم قوي على مر السنين من أوربان رئيس وزراء المجر، وهو حليف مهم أبدى استعداداً لاعتراض بيانات أو أفعال من الاتحاد الأوروبي تنتقد إسرائيل في الماضي. وهنأه أوربان بعد الانتخابات قائلا «في الأوقات العصيبة، تبرز الحاجة إلى القادة الأقوياء».

الأمم المتحدة تعتبر القدس الشرقية محتلة
وتلاقى الإثنان أيضاً في قضية مشتركة حول مسألة جورج سوروس مجري المولد ودعمه للمنظمات غير الحكومية التي تنتقد سياسات حكومتيهما.

وتعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية محتلة وتعتبر وضع المدينة محل نزاع إلى حين التوصل لحل من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وخلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقلت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس في 2018، لكن لم يحذُ حذو الولايات المتحدة إلا عدد قليل من الدول.

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