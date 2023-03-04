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يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 04:31 مساء
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، أمس الجمعة، إن الفحوص التي أجريت على خزعة أُخذت من الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير الماضي، أكدت أن ورما جلديا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية، مضيفا أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح.

مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج
وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة، رغم أن مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج، بحسب «رويترز».

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وفي الشهر الماضي، أعلن الأطباء أن بايدن «80 عاما» يتمتع بصحة جيدة و«لائق للعمل» بعد الفحص البدني. وقال أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض إن سرطان الخلايا القاعدية لا يميل إلى الانتشار أو الانتقال. وأضاف أن مكان الخزعة تعافى بشكل جيد. ومضى قائلا «لا حاجة لمزيد من العلاج».

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