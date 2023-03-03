بايدن وشولتس يؤكدان دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس مواصلة دعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ضروريا».

جاء ذلك خلال لقاء في البيت الأبيض اليوم الجمعة، وذلك فيالزيارة الثانية للمستشار الألماني إلى واشنطن منذ السابع من فبراير 2022، حسب وكالة «فرانس برس».

وتثير هذه الزيارة حفيظة الكرملين الذي حذّر قبل الاجتماع، من أنّ إرسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى «إطالة» أمد النزاع.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وتتكون أساسا من الذخيرة.

ولا يتضمن برنامج الزيارة مؤتمرا صحافيا مشتركا ما أثار تساؤلات في الصحافة الألمانية خصوصا في ظل الضبابية حول تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا، وبالتالي، حاول الزعيمان تبديد هذا الانطباع وأقر شولتس بأن العلاقات الثنائية «جيدة جدا».