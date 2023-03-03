تظاهرات وعمليات تفتيش للشرطة عقب كارثة القطار في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر آلاف اليونانيين الجمعة للمطالبة بالعدالة لـ57 شخصاً على الأقل قضوا نتيجة تصادم قطارين الثلاثاء، في أسوأ كارثة قطارات في هذا البلد، والتي أقرت السلطات أنها نجمت عن الإهمال في إدارة الدولة للشبكة.

ولا تزال بعض العائلات تسعى يائسة لمعرفة مكان أحباء كانوا على متن القطار، وشهدت بعض التظاهرات أعمال عنف مع تزايد الغضب الشعبي إزاء سوء إدارة الحكومة في وقوع المأساة، حسب وكالة «فرانس برس».

تظاهرات ضد الإهمال

وفجرت الكارثة انتقادات واسعة للحكومة المتهمة بإهمال القطاع، ونُظمت تظاهرات جديدة الجمعة في أثينا والعديد من المدن الكبرى في أنحاء اليونان.

في تيسالونيكي، ثاني أكبر المدن اليونانية، قالت الشرطة إن تظاهرة ضمت 2000 شخص شهدت أعمال عنف الخميس، وألقى خلالها المتظاهرون الحجارة والعبوات الحارقة.

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وروى ناجون مشاهد الفوضى والرعب عند وقوع الحادث، وحاول كثيرون تفادي شظايا الزجاج والركام بينما كان القطار ينقلب، ولا يزال بعض الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر أنباء عن أحباءٍ مفقودين.

وفي العاصمة تجمع أكثر من 5000 شخص أمام مقر مشغل القطارات هيلينك ترين، الذي تولى عمليات الشبكة في 2017، احتجاجاً على عقود من الفشل في تحسين سلامة شبكة السكك الحديد، بعد تكرر المشكلات في السنوات الماضية، كما تجمّع مئات المتظاهرين أمام البرلمان اليوناني ووقفوا دقيقة صمت حداداً على ضحايا الكارثة.