بوريل يرى «تحسنا طفيفا» على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه لاحظ «تحسنا طفيفا» على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، رغم استمرار التوتر بشأن أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تحدث لفترة وجيزة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي اختُتم الخميس من دون إصدار بيان مشترك، بحسب وكالة «فرانس برس».

أول لقاء وجها لوجه

وهذا كان أول لقاء وجها لوجه بين بلينكن ولافروف، منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

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وأشار بوريل، إلى أن وزير الخارجية الروسي، بقي في قاعة الاجتماع هذه المرة أثناء إدانة الدول الغربية الغزو الروسي.

وفي اجتماع سابق لدول مجموعة العشرين في إندونيسيا العام الماضي، انسحب لافروف من جلسة مع نظرائه، أثناء إدلائهم بتصريحات تستنكر غزو أوكرانيا.