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«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 02:25 مساء
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سيول بكوريا الجنوبية، 15 ديسمبر 2022, (أ ف ب)
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يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل غروسي، مساء الجمعة إلى طهران، لإجراء مناقشات بشأن برنامج إيران النووي، وذلك بعد اكتشاف جزئيات من اليورانيوم المخصّب بمستوى قريب من صنع قنبلة ذرية.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي السبت عدّة مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، وفقاً لمصادر دبلوماسية في فيينا حيث يقع مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» الثلاثاء، جرى اكتشاف جزئيات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 83,7%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، في مصنع فوردو الواقع تحت الأرض على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

«تطورات غير مسبوقة ومقلقة للغاية»
وبرّرت إيران التي تنفي رغبتها في حيازة السلاح النووي، الأمر بالإشارة إلى «تقلّبات لا إرادية» أثناء عملية التخصيب، مؤكدة في الوقت نفسه «عدم قيامها بأي محاولة للتخصيب بما يتجاوز 60%».

وكانت فرنسا قد وصفت الخميس «التطورات غير المسبوقة»، بأنّها «مقلقة للغاية».

- فرنسا: تخصيب إيران لليورانيوم مقلق جدا

وسيسعى رفايل غروسي خلال زيارته إلى الحصول على «وصول أقوى إلى الموقع ورفع عدد عمليات التحقّق»، وفقاً لمصدر دبلوماسي في فيينا.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ غروسي سيتحدّث بعد ذلك إلى الصحافة لدى عودته إلى فيينا في نهاية غد السبت.

وتأتي هذه الزيارة القصيرة بعد عام على الزيارة الأخيرة للدبلوماسي الأرجنتيني إلى طهران في مارس 2022، في الوقت الذي بدا فيه من المحتمل التوصّل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات بين الدول الكبرى وطهران بشأن الملف النووي الإيراني.

ولكن في سياق جيوسياسي متقلّب بفعل الحرب في أوكرانيا، ضاعت هذه الفرصة.

ومنذ ذلك الحين، تتزايد المخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الأطراف في الشرق الأوسط مثل الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تقدّم إيران باتجاه إنتاج قنبلة نووية.

وبالتالي، يتمثّل طموح الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في «إعادة إطلاق الحوار» بعد أشهر على توقفه، في الوقت الذي تتراجع إيران تدريجيًا عن موجبات الاتفاق المبرم في العام 2015 للحدّ من أنشطتها النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية.

مضاعفة أجهزة الطرد المركزي
ووصل الاتفاق إلى طريق مسدود منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتأمل طهران في أن يؤدي رفع العقوبات الدولية القاسية، ولو جزئياً، إلى انتعاش اقتصادها المنهك خصوصاً بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية.

وفي سباقها التكنولوجي، تضاعف طهران عدد أجهزة الطرد المركزي في مواقعها المنتشرة في البلاد، كما تواصل تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ندد في اجتماعه الأخير في نوفمبر 2022 بعدم تعاون إيران، فيما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

من جهته، أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز أخيراً، عن قلقه حيال التقدّم المفاجئ للبرنامج النووي الإيراني، معتبراً أنّ الايرانيين لا يحتاجون سوى إلى بضعة أسابيع لبلوغ نسبة 90% من التخصيب، «إذا قرّروا تجاوز هذا السقف».

لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا تعتقد أنّ المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، قرّر «استئناف برنامج التسلّح الذي نقدّر أنه علّق أو أوقف نهاية العام 2003».

غير أنّه أبدى قلقاً مماثلاً إزاء التطوّر «الخطير» في التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

ويرى البعض أنّ من الممكن أن تزوّد موسكو طهران بمعدات عسكرية متطوّرة، ممّا يمكّن الأخيرة من التعامل بشكل أفضل مع التهديدات.

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