  • Alwasat News
Atwasat

مجموعة «كواد» تبدي مخاوفها من الانتشار العسكري في بحر الصين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 11:20 صباحا
مجموعة «كواد» تبدي مخاوفها من الانتشار العسكري في بحر الصين
من اليمين: رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز، قبيل قمة كواد في طوكيو في 24 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعربت الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، اليوم الجمعة، عن مخاوفها بشأن الانتشار العسكري في المياه المحيطة بالصين، في ظل التوتر المخيم بين بكين وواشنطن.

وشكلت الدول الأربع «الحوار الأمني الرباعي» (كواد)، وهو تحالف إستراتيجي غير رسمي أقيم في 2007 وأعيد إحياؤه في 2017، بهدف التصدي لنفوذ الصين العسكري والاقتصادي والتكنولوجي المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعقد وزراء خارجية دول كواد، الجمعة اجتماعا شارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في نيودلهي.

«أهمية احترام القانون الدولي»
وشدد التحالف في إعلان مشترك أصدرته الهند على «أهمية احترام القانون الدولي»، في بحري الصين الشرقي والجنوبي «للاضطلاع بالتحديات بوجه النظام البحري القائم على قواعد».

- مفاوضات مكثفة بين الصين و«آسيان» على القواعد المتبعة في بحر الصين الجنوبي

وتابع البيان «نعارض بشدة أي عمل أحادي، يسعى لتبديل الوضع القائم أو تصعيد التوتر في المنطقة»، مضيفا «نعرب عن قلقنا الشديد حيال الانتشار العسكري في مواقع متنازع عليها، والاستخدام الخطير لسفن خفر سواحل وميليشيات بحرية، وكذلك الجهود الرامية إلى بلبلة نشاطات استغلال موارد دول أخرى في عرض البحر».

ولا يذكر الإعلان الصين بالاسم، بينما يثير تحالف «كواد» استياء الصين التي تعتبره أداة أميركية لاحتواء نفوذها في المنطقة.

وسعى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الجمعة إلى طمأنة الصين، مؤكدا خلال منتدى «حوار رايسينا» في نيودلهي أن كواد «ليس تعاونا عسكريا بل مجرد تعاون عملي»، مضيفا «لا نحاول استبعاد أي كان، إنه حوار مفتوح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى

ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى
انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال

انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال
تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري

تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو

العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو
مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة

مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)

مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
الدبيبة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المساعدة لتنفيذ الانتخابات

الدبيبة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المساعدة لتنفيذ الانتخابات
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى
ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى
«رويترز»: بلينكن يلتقي لافروف لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية
«رويترز»: بلينكن يلتقي لافروف لأول مرة منذ الحرب الروسية ...
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطاري اليونان إلى 57 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطاري اليونان إلى 57 قتيلا
حكومة اليونان تقر بـ«نقاط ضعف مزمنة» تسببت في كارثة القطار
حكومة اليونان تقر بـ«نقاط ضعف مزمنة» تسببت في كارثة القطار
العفو الدولية: إيران أعدمت 94 شخصا في يناير وفبراير
العفو الدولية: إيران أعدمت 94 شخصا في يناير وفبراير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
المزيد
مجموعة «كواد» تبدي مخاوفها من الانتشار العسكري في بحر الصين
مجموعة «كواد» تبدي مخاوفها من الانتشار العسكري في بحر الصين...
تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير في فضيحة «1 إم دي بي»
تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير في......
قائد مجموعة فاغنر الروسية: مدينة باخموت الأوكرانية «محاصرة عملياً»
قائد مجموعة فاغنر الروسية: مدينة باخموت الأوكرانية «محاصرة ......
العفو الدولية: إيران أعدمت 94 شخصا في يناير وفبراير
العفو الدولية: إيران أعدمت 94 شخصا في يناير وفبراير...
حكومة اليونان تقر بـ«نقاط ضعف مزمنة» تسببت في كارثة القطار
حكومة اليونان تقر بـ«نقاط ضعف مزمنة» تسببت في كارثة القطار...
المزيد