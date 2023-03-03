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حكومة اليونان تقر بـ«نقاط ضعف مزمنة» تسببت في كارثة القطار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 08:35 صباحا
حكومة اليونان تقر بـ«نقاط ضعف مزمنة» تسببت في كارثة القطار
قطار خرج عن مساره شمال اليونان جراء اصطدامه بقطار آخر، 28 فبراير 2023، (الإنترنت)
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اعترفت الحكومة اليونانية بـ«نقاط ضعف مزمنة» بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصا على الأقل، قرب لاريسا في وسط اليونان، فيما اعترف مدير المحطة بارتكاب «خطأ» أمام المحكمة.

وقال الناطق باسم الحكومة يانيس إيكونومو في مؤتمر صحفي، الخميس، إنّ «التأخيرات (في تحديث سكك الحديد) تجد جذورها في المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع العام اليوناني، خلال عقود من الضعف»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعادت إخفاقات قطاع السكك الحديدية العام في اليونان إلى الأضواء، بعد الاصطدام بين قطارين كانا يسيران على السكة ذاتها لعدّة كيلومترات. وأعقبت الحادث عدّة تظاهرات من قبل مستخدمي القطارات في مدنٍ يونانية.

محاكمة مدير المحطة
وأُلقي القبض على مدير المحطّة البالغ من العمر 59 عاما، الأربعاء، وتجري محاكمته بتهمة «القتل بسبب الإهمال والتسبّب في أذى جسدي». وعليه أن يشرح كيف جرى السماح لقطار ينقل 348 راكبا وعشرة موظفين في السكك الحديدية، يربط أثينا بتيسالونيكي في شمال البلاد، بأن يستخدم المسار ذاته مع قطار شحن.

وأكد إيكونومو أنه «جرى الاعتراف بالخطأ من قبل مدير المحطّة»، فيما أشار محاميه إلى أنّه «يدرك ما فعله».

- ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطاري اليونان إلى 57 قتيلا

من جانبه، قدم وزير النقل اليوناني الجديد يورغوس ييرابيتريتيس اعتذاره لأسر ضحايا حادث القطار، وقال: «أود أولاً وقبل كل شيء أن أعتذر لعائلات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم مع ممارسة النقد الذاتي الكامل للنظام السياسي والدولة»، بعد توجيه انتقادات إلى الإخفاقات الجسيمة في شبكة السكك الحديد في اليونان. وكان وزير النقل السابق كوستاس كرامانليس قد قدّم استقالته الأربعاء.

تعزية أميركية وتشديد على الوقوف مع اليونان
وبعد لقائه أقرباء للضحايا خلال زيارته موقع الاصطدام ثمّ مستشفى لاريسا، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «لقد سألوني: لماذا؟». وأضاف في مداخلة تلفزيونية مقتضبة ومسجّلة: «نحن مدينون لهم بإجابة صادقة». كما أصدر مرسوم حداد وطني لمدّة ثلاثة أيام.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن تعازيه عبر «تويتر»، الخميس، قائلا «بالنيابة عن الشعب الأميركي، نرسل أنا وجيل خالص تعازينا لأُسر الضحايا». كذلك، تحدّث وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين عبر الهاتف مع نظيره اليوناني نيكولاوس ديندياس، وأكد له أنّ «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اليوناني في هذه الفترة الصعبة»، وفقا لناطق باسم وزارة الخارجية.

«الخصخصة تقتل!»
في هذه الأثناء، تظاهر سكّان في لاريسا حاملين لافتات كُتب عليها «الخصخصة تقتل!». كذلك، جرت تظاهرات في أثينا أمام مقر شركة «هيلينيك ترين».

وقال بافلوس أسلانيديس الذي لا يزال ابنه في عداد المفقودين مع أحد أصدقائه «كان قطار الرعب». بدوره، ندّد رئيس نقابة سائقي القطارات كوستاس ينيدونياس بأن السلامة غير متوفرة على هذا الخط الذي يربط مدينتين رئيسيتين في اليونان. وأفاد قناة «آي آر تي» التلفزيونية بأن «كلّ (الإشارات) تتمّ يدويا. النظام لا يعمل منذ العام 2000».

وفي لاريسا حيث جرى نقل الجرحى، تحدّث رئيس البلدية أبوستولوس كالويانيس عن «تدفّق سيارات الإسعاف التي تحمل ضحايا الحروق، ومبتوري الأطراف، وكل ما يمكنك تخيله». وقال أحد أعضاء فرق الإنقاذ الذي كان يعمل بين الأنقاض «لم أرَ شيئاً كهذا من قبل».

كذلك في لاريسا، وقف سكان عند موقع الاصطدام بصمت، قبل أن يقوموا بوضع ورود بيضاء تكريماً للضحايا. إذا ثبتت إدانته، فإنّ مدير المحطّة يواجه السجن مدى الحياة.

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