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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطاري اليونان إلى 57 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 08:17 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطاري اليونان إلى 57 قتيلا
رفع آثار حادث تصادم قطارين في اليونان (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت حصيلة حادث التصادم الكارثي الذي وقع بين قطارين في اليونان، مساء الثلاثاء، إلى 57 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة موقتة نشرتها الشرطة مساء الخميس.

وقالت الناطقة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو إنّ عدد القتلى أصبح 57 شخصا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووقع حادث التصادم بين القطارين قرب نفق عند أطراف لاريسا في وسط البلاد قبيل منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء. وتحطمت عربتان واشتعلت النيران في ثالثة وحوصر ركاب بداخلها.

وأعلنت السلطات حدادا وطنيا لثلاثة أيام. وقدم وزير النقل اليوناني استقالته بعد ساعات على الحادث.

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