«رويترز»: بلينكن يلتقي لافروف لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة «رويترز» أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت «رويترز» أن كبار الدبلوماسيين الروس والأميركيين التقوا وجها لوجه اليوم على هامش اجتماع لمجموعة العشرين، فيما تبادل وزيرا البلدين إلقاء اللوم على الصراع الدائر.

طلب أميركي لروسيا بإنهاء الحرب

كما نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله إن بلينكن طلب من لافروف إنهاء الحرب، وحث موسكو على التراجع عن تعليقها لمعاهدة «ستارت النووية».

يأتي ذلك رغم إعلان بلينكن أنه لن يعقد لقاء ثنائيًا مع لافروف «لأن موسكو ليست جادة بشأن اتباع مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب»، وفق قوله.

وقال بلينكن لممثلي مجموعة العشرين: «لسوء الحظ، تعكر أعمال هذا الاجتماع مرة أخرى حرب روسيا غير المسوغة وغير المبررة على أوكرانيا، وحملة التدمير المتعمدة لأهداف مدنية وهجومها على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة».