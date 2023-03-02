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بلينكن: قلت للافروف «أنهوا هذه الحرب العدوانية» على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 05:59 مساء
بلينكن: قلت للافروف «أنهوا هذه الحرب العدوانية» على أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، 30 يناير 2023. (أ ف ب)
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء المقتضب الذي جمعهما على هامش اجتماع لمجموعة الدول العشرين في نيودلهي اليوم الخميس «إنهاء الحرب العدوانية» الروسية على أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الوزير الأميركي للصحفيين «لقد قلت لوزير الخارجية (الروسي) ما سبق وأن قلته، على غرار كثر آخرين، الأسبوع الماضي في الأمم المتّحدة وما قاله العديد من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين اليوم: ضعوا حدَّا لهذه الحرب العدوانية وانخرِطوا في دبلوماسية هادفة يمكن أن تثمر سلاماً عادلاً ودائماً».

بلينكن: الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أراد بوتين ذلك
وجدد وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته، التأكيد على وقوف الولايات المتحدة مع أوكرانيا في الدفاع عن نفسها كما ستدعمها دبلوماسيا «لإنهاء الحرب»، معتبرا أن «الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أراد بوتين ذلك».

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ودعا بيلنكن إلى ضرورة «تمديد اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا»، مشددا على ضرورة «الالتزام المشترك بمعاهدة ستارت»، وذلك لأنه «يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة».

وأضاف بلينكن: «أبلغت لافروف أننا مستعدون مهما حدث في العالم للانخراط في الحد من الأسلحة الاستراتيجية»، مشيرا إلى «القلق من أن الصين تفكر في تقديم دعم فتاك لروسيا هو موضع اهتمام مشترك مع دول أخرى».

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