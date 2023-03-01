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إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 09:45 مساء
إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 قتيلا
قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين بعرض البحر. (الإنترنت)
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أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان أبحر من ميناء إزمير غربي تركيا نهاية الأسبوع الماضي إلى 67 قتيلا.

وقالت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية الرسمية: «ارتفع عدد ضحايا غرق القارب المحمّل بالمهاجرين إلى 67». وقالت إن آخر جثة تم انتشالها صباح اليوم من قبل رجال الإنقاذ كانت لفتاة صغيرة، في منطقة غرق القارب قرب سواحل كوترو على البحر المتوسط بمنطقة كالابريا جنوبي البلاد، بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضافت أن قاضي التحقيق بمحكمة كروتوني أمر بالقبض على اثنين من المتورطين في تهريب المهاجرين على متن القارب الذي تحطم على ساحل كوترو.

15 قاصرا من بين الضحايا 
وأوضحت أنه تم القبض على الإثنين، وهما تركي «50 عامًا» وباكستاني «25 عاما». وكان خفر السواحل الإيطالي قد كشف يوم الأحد الماضي عن مصرع 60 مهاجرا على الأقل، إثر اصطدام قاربهم الخشبي بالصخور قبالة سواحل مدينة كالابريا.

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ومن بين الضحايا 15 قاصرا، لقوا مصرعهم عندما اصطدم قاربهم الخشبي المكتظ بالمياه الضحلة على بعد 100 متر قبالة شاطئ كوترو يوم الأحد وسط أمواج هائجة.

ونجا 80 شخصا بينما قتل العشرات، بعدما أشار الناجون إلى أن القارب كان على متنه نحو 170 شخصا عندما انطلق الأسبوع الماضي من إزمير بتركيا. وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الإيطالية أن المهربين حصلوا على ثمانية آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا.

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