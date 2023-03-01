الحكومة اليونانية: حادث تصادم القطارين نجم عن «خطأ بشري مأسوي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن خطأ بشريا تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل في واحدة من أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء الساعي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة هذا العام «كل شيء يشير إلى أن خطأ بشريا مأسويا كان المسبب الرئيسي» للكارثة، بحسب «فرانس برس».

جدل حول وضعية سكك الحديد في اليونان

وتصاعد الجدل، في اليونان بشأن وضعية سكك الحديد التي يعتبرها كثر متداعية، وعلى أثر الحادث الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه أحد «أسوأ مآسي القطارات» في اليونان، أعلن وزير النقل كوستاس كارامانليس استقالته مشيرا إلى أن «الألم لا يوصف».

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وتوجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى موقع الحادث فيما أعلن الحداد لثلاثة ايام في اليونان، متعهّدا أن تبذل حكومته «كل الجهود لكشف أسباب هذه المأساة».

ملاحقة قضائية بتهم «القتل بالإهمال»

وقال مصدر في الشرطة إن مدير محطة لاريسا في وسط البلاد، وهي بلدة غير بعيدة عن مكان الحادث أوقف، الأربعاء، ومدير المحطة ملاحق قضائية بتهم «القتل بالإهمال» والتسبب بـ«إصابات جسدية».

وقال الناطق باسم الحكومة يانيس إيكونومو إن القطارين، لسبب مجهول، كانا يسيران على نفس المسار «لعدة كيلومترات». وأوضح أن قطار الركاب الذي كان يقل 342 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد كان يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد فيما كان قطار شحن يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.