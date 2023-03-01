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مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 08:33 مساء
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي. (الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الأميركية لم تتوصل بعد إلى توافق نهائي في الآراء بشأن منشأ فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 6.8 ملايين شخص بأنحاء العالم.

وجاءت تصريحات كيربي للصحفيين بعد يوم من الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وبكين، عقب تقرير صحفي يشير إلى استنتاج أميركي بأن انتشار كوفيد حصل بعد تسرُب مخبري في ووهان الصينية، وفق «يورو نيوز».

واليوم الثلاثاء، خرج مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «إف بي آي»، كريستوفر راي بتصريحات، قال فيها إن فيروس كورونا قد يكون على الأرجح قد تسرب من مختبر صيني في مدينة ووهان مما أدى إلى التسبب في نشوء جائحة عالمية. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها راي مع قناة «فوكس نيوز الأميركية».

وفي المقابلة التي بثتها القناة قال راي: «حسب التقييمات التي قام بها مكتب التحقيقات الفدرالي منذ بعض الوقت، فإن حادثاً بمختبر في ووهان هو من المحتمل أن يكون أصل الجائحة. وهنا نتحدث عن تسرب محتمل من مختبر واقع تحت سيطرة الحكومة الصينية»، بحسب «يورو نيوز».

 العثور على أصول كوفيد أولوي لبايدن
وقال كيربي إن «الاستخبارات الفدرالية والوزارات في الحكومة الأميركية يستمرون في التحقيقات»، مشيرا إلى أن «التقارير الأخيرة لم تكن استنتاجات نهائية، وما يريده الرئيس جو بايدن هو الحقائق فقط».

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وأوضح كيربي أن التحقيق «هو جهد حكومي كامل وليس من قِبل وكالة واحدة». وأضاف أنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بانتظام بما وجدته الوكالات فيما يتعلق بأصول فيروس كورونا.

وتابع كيربي قائلا: «جعل الرئيس محاولة العثور على أصول كوفيد أولوية له منذ توليه منصبه، لا يوجد إجماع في الوقت الحالي في حكومة الولايات المتحدة حول الكيفية التي بدأ بها كوفيد بالضبط». كما أكد المسؤول الأميركي أنه «عندما تتوفر المعلومات، ستُطلع الإدارة الكونغرس والشعب الأمريكي على ذلك».

نظرية التسرب المخبري لنشأة الفيروس
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد الماضي، أن وزارة الطاقة قد توصلت إلى نتيجة «بثقة منخفضة» تدعم ما يُسمى بنظرية التسرب المخبري لنشأة الفيروس، في نتيجة سرية تمت مشاركتها مع البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس.

من جهتها، رفضت وزارة الطاقة التعليق على مقال الصحيفة، قائلة من خلال ناطق رسمي «نواصل دعم العمل الشامل والحذِر والموضوعي لمهنيينا الاستخباريين في التحقيق في أصول كوفيد».

وطالب اثنان من الجمهوريين، اللذان يقودان تحقيقات مجلس النواب بشأن كوفيد، وزارتي الطاقة والخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي بتقديم الوثائق المتعلقة بالقضية. وقال النائب الجمهوري جيمس كومر إن «الكشف عن الحقيقة حول أصول الفيروس أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأوبئة في المستقبل».

بكين تعترض على فرضية وزارة الطاقة الأميركية
واعترضت بكين بشدة على فرضية وزارة الطاقة الأميركية، واعتبرت أن هذه الاتهامات الجديدة «تشوه» صورتها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال تصريحها اليومي «لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية المتعلقة بحدوث تسرب من مختبر، والكف عن تشويه سمعة الصين، والتوقف عن تسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ الفيروس».

وأضافت نينغ أن «خبراء من الصين ومنظمة الصحة العالمية، وبناءً على زيارات ميدانية لمختبرات في ووهان ومحادثات متعمقة مع الباحثين، توصلوا إلى استنتاج موثوق مفاده أن خيار التسرب من المختبر غير مرجح إلى حد كبير».

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