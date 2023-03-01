النمسا تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي لحل مشكلة الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مستشار النمسا كارل نيهامر إن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل مشكلة الصحراء الغربية المتنازع عليها «مساهمة جادة وذات مصداقية».

وأضاف نيهامر الذي يجري زيارة رسمية للمغرب أن بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا «لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة»، بحسب «رويترز».

جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر تتشبثان بخيار الاستقلال التام

وانضمت النمسا إلى عدد متزايد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية في التعبير عن دعمها لمقترح «الحكم الذاتي» الذي قدمه المغرب في 2007 ويقضي بمنح إقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. لكن جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر تتشبثان بخيار الاستقلال التام عن المغرب.

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ويعتبر النزاع حول الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا إذ استرجع المغرب أراضي الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني في العام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وتحمل السلاح في وجه المغرب من أجل الانفصال. واستمر النزاع المسلح بين الجانبين إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.