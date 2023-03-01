  • Alwasat News
Atwasat

بلينكن: لا خطط للقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني خلال قمة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 03:31 مساء
بلينكن: لا خطط للقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني خلال قمة العشرين
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه لن يلتقي وزيري الخارجية الروسي أو الصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع في نيودلهي، متهمًا موسكو بأنها لا تبدي جدية بالنسبة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال بلينكن للصحفيين في طشقند قبل توجهه إلى نيودلهي: «ليس لديَّ أي خطط لرؤية أي منهما في مجموعة العشرين»، مضيفًا أنه يتوقع المشاركة في جلسات جماعية معهما، وفق موقع «يورونيوز».

ورفض بلينكن مقابلة لافروف شخصيًا منذ الغزو الأوكراني، كما رفض تصريحات روسيا حول استعدادها مناقشة الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بلينكن: «إذا كانت روسيا - الرئيس بوتين - مستعدة حقًا للانخراط في دبلوماسية هادفة ضرورية لإنهاء العدوان، فسنكون بالطبع أول من يعمل للانخراط فيها، لكن لا يوجد أي دليل على ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا

لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح

الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم

لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن صد هجوم بالمسيرات في القرم
روسيا تعلن صد هجوم بالمسيرات في القرم
مقتل مسؤول أمني موال لـ«العمال الكردستاني» في قصف تركي شمال العراق
مقتل مسؤول أمني موال لـ«العمال الكردستاني» في قصف تركي شمال ...
مصر تُعزي اليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين
مصر تُعزي اليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
برلمان فنلندا يوافق على انضمامها لـ«ناتو»
برلمان فنلندا يوافق على انضمامها لـ«ناتو»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
المزيد
للمرة الأولى منذ المصالحة مع المغرب.. رئيس الوزراء الإسباني يزور جيب سبتة
للمرة الأولى منذ المصالحة مع المغرب.. رئيس الوزراء الإسباني ......
إردوغان يضع حدا للتكهنات ويبقي موعد الانتخابات التركية في 14 مايو
إردوغان يضع حدا للتكهنات ويبقي موعد الانتخابات التركية في 14......
بلينكن: لا خطط للقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني خلال قمة العشرين
بلينكن: لا خطط للقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني خلال قمة ......
برلمان فنلندا يوافق على انضمامها لـ«ناتو»
برلمان فنلندا يوافق على انضمامها لـ«ناتو»...
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا...
المزيد