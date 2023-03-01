بلينكن: لا خطط للقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني خلال قمة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه لن يلتقي وزيري الخارجية الروسي أو الصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع في نيودلهي، متهمًا موسكو بأنها لا تبدي جدية بالنسبة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال بلينكن للصحفيين في طشقند قبل توجهه إلى نيودلهي: «ليس لديَّ أي خطط لرؤية أي منهما في مجموعة العشرين»، مضيفًا أنه يتوقع المشاركة في جلسات جماعية معهما، وفق موقع «يورونيوز».

ورفض بلينكن مقابلة لافروف شخصيًا منذ الغزو الأوكراني، كما رفض تصريحات روسيا حول استعدادها مناقشة الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بلينكن: «إذا كانت روسيا - الرئيس بوتين - مستعدة حقًا للانخراط في دبلوماسية هادفة ضرورية لإنهاء العدوان، فسنكون بالطبع أول من يعمل للانخراط فيها، لكن لا يوجد أي دليل على ذلك».