  • Alwasat News
Atwasat

مصر تُعزي اليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 02:11 مساء
مصر تُعزي اليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين
السفير أحمد أبو زيد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعربت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي لليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين قرب مدينة لاريسا بوسط اليونان، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. وحسب بيان الخارجية المصرية: «كما تقدمت مصر، حكومة وشعبا، ببالغ تعازيها لذوي الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين».

وأكدت  القاهرة «تضامنها ووقوفها جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب اليونان الصديق في هذا الحادث الأليم».

تصادم قطارين في اليونان
ولقي 36 شخصا مصرعهم على الأقل وجُرح 85، مساء أمس الثلاثاء، في اليونان في حادث اصطدام وقع بين قطارين يقومان برحلة بين أثينا وتيسالونيكي في شمال البلاد، وفق حصيلة جديدة نشرتها فرق الإغاثة، اليوم الأربعاء.

ولم تتوافر أي معلومات بعد حول أسباب الاصطدام الذي تسبب لشدته في تحطم القاطرات والعربات الأولى بالكامل ومقتل السائقين على الفور. وفي ساعات الصباح الأولى، أظهرت الصور عربات متفحمة وسط ألواح معدنية ونوافذ محطمة. وانقلبت عربات أخرى أقل تضررا، بينما استخدم رجال الإنقاذ سلالم لإخراج الناجين من الحطام. وحسب معلومات خدمة الطوارئ ليلاً، جرى إجلاء 194 راكبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح

الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم

لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟
أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية

أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تطرد دبلوماسيين ألمانيين
إيران تطرد دبلوماسيين ألمانيين
رغم الزلزال.. إردوغان: الانتخابات التركية في موعدها 14 مايو
رغم الزلزال.. إردوغان: الانتخابات التركية في موعدها 14 مايو
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا ...
ألمانيا تعلق على طرد اثنين من دبلوماسييها من إيران
ألمانيا تعلق على طرد اثنين من دبلوماسييها من إيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
المزيد
مصر تُعزي اليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين
مصر تُعزي اليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين...
مقتل مسؤول أمني موال لـ«العمال الكردستاني» في قصف تركي شمال العراق
مقتل مسؤول أمني موال لـ«العمال الكردستاني» في قصف تركي شمال ......
روسيا تعلن صد هجوم بالمسيرات في القرم
روسيا تعلن صد هجوم بالمسيرات في القرم...
ألمانيا تعلق على طرد اثنين من دبلوماسييها من إيران
ألمانيا تعلق على طرد اثنين من دبلوماسييها من إيران...
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 ......
المزيد