مصر تُعزي اليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي لليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين قرب مدينة لاريسا بوسط اليونان، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. وحسب بيان الخارجية المصرية: «كما تقدمت مصر، حكومة وشعبا، ببالغ تعازيها لذوي الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين».

وأكدت القاهرة «تضامنها ووقوفها جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب اليونان الصديق في هذا الحادث الأليم».

تصادم قطارين في اليونان

ولقي 36 شخصا مصرعهم على الأقل وجُرح 85، مساء أمس الثلاثاء، في اليونان في حادث اصطدام وقع بين قطارين يقومان برحلة بين أثينا وتيسالونيكي في شمال البلاد، وفق حصيلة جديدة نشرتها فرق الإغاثة، اليوم الأربعاء.

ولم تتوافر أي معلومات بعد حول أسباب الاصطدام الذي تسبب لشدته في تحطم القاطرات والعربات الأولى بالكامل ومقتل السائقين على الفور. وفي ساعات الصباح الأولى، أظهرت الصور عربات متفحمة وسط ألواح معدنية ونوافذ محطمة. وانقلبت عربات أخرى أقل تضررا، بينما استخدم رجال الإنقاذ سلالم لإخراج الناجين من الحطام. وحسب معلومات خدمة الطوارئ ليلاً، جرى إجلاء 194 راكبا.