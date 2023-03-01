تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت تحقيقات إيطالية في قضية غرق قارب الهجرة الأحد الماضي قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، أن المهربين وهم تركي وباكستانيان «حشروا أشخاصا كثيرين في عنبر القارب الذي غادر من على سواحل تركيا، ثم غرق قبالة سواحل كروتوني، على الأقل 150 مهاجرا»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيطالية أن حصيلة غرق قارب يقل مهاجرين بالقرب من كروتوني في جنوب إيطاليا الأحد الماضي، ارتفعت إلى 64 حالة وفاة، في مأساة جرى على إثرها توقيف ثلاثة بشبهة تهريب البشر.

عنبر القارب المنكوب كان مكتظا بالناس

وقال المحققون، وكما ورد في المحضر الخاص بأمر الاحتجاز، الذي اطلعت عليه مجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الإيطالية، إن عنبر القارب كان مكتظا بالناس، «لدرجة أن اثنين من المهربين الذين أداروا عملية حشد المهاجرين، أجبرانا على الصعود إلى الجسر للتنفس ثم النزول إلى عنبر القارب مجددا»، وفقا لأحد الناجين الذي أدلى بشهادته، أمس.

كما قدم الرجل وصفا لأحد المهربين، والذي جرى اعتقاله ونقله إلى السجن، أنه «كان تركيا لديه وشم على عظم وجنته اليمنى، ولم يكن يتولى القيادة، بل يعطي الأوامر لأعضاء الطاقم الآخرين، وهو جالس دائما». وأضاف الناجي الذي استمعت الشرطة القضائية إلى أقواله، أنه «كان هناك أيضا باكستانيان، أحدهما تولى مسؤولية نقلنا على متن القارب الأول الذي انطلق من إزمير».