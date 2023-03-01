إطلاق 173 موقوفا على خلفية الهجمات في برازيليا

القاهرة - بوابة الوسط

أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية بإطلاق 173 شخصا متهمين بالمشاركة في الهجوم على عدة مبان رسمية في برازيليا في الثامن من يناير بانتظار محاكمتهم.

تخضع هذه الخطوة لعدة شروط: وضع سوار إلكتروني وإلغاء جوازات السفر وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو حمل أسلحة نارية أو الخروج من المنزل مساء وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت المحكمة العليا في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «القاضي ألكسندر دي مورايس اعتبر أنه يمكن الإفراج عنهم بانتظار محاكمتهم (...) طالما أن التحقيق لم يُظهر أنهم أسهموا في تمويل (الهجمات) أو أنهم كانوا من منظمي الهجوم». كذلك أخذ القاضي في الاعتبار أن «معظمهم لديهم سجلات عدلية نظيفة». وأوضحت المحكمة أن 767 مشتبها بهم لا يزالون خلف القضبان بانتظار المحاكمة فيما حصل 693 على إفراج مشروط.

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اقتحام القصر الرئاسي في البرازيل

وفي الثامن من يناير اقتحم الآلاف الرافضين هزيمة الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والـ«كونغرس» والمحكمة العليا بعد أسبوع على تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

واخترق المهاجمون بسهولة الطوق الأمني لتخريب كل شيء، بما في ذلك تحف فنية ثمينة. فاز لولا في اقتراع أكتوبر بفارق بسيط بحصوله على 50.9% من الأصوات في مقابل 49.1% للرئيس المنتهية ولايته.

كانت أعمال العنف في برازيليا مشابهة للهجوم على مبنى «كابيتول» في واشنطن قبل عامين من قبل أنصار دونالد ترامب الرافضين هزيمته أمام الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.