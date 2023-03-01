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ارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام القطارين في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 10:54 صباحا
ارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام القطارين في اليونان
عربات قطار منقلبة إثر حادث اصطدام بين قطارين في وادي تامبه قرب لاريسا في اليونان، 1 مارس 2023. (أ ف ب)
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ارتفع عدد ضحايا اصطدام القطارين في اليونان إلى 32 قتيلا و85 جريحا، على ما أفادت، اليوم الأربعاء، فرق الإغاثة.

وقال الناطق باسم فرق الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس للصحفيين خلال مؤتمر صحفي موجز: «جرى العثور على 32 قتيلا»، مضيفا أن «53 من الجرحى الـ85 لا يزالون في المستشفى»، جراء الحادث الذي وقع بين قطارين يقومان برحلة بين أثينا وتيسالونيكي. ولم تتوافر أي معلومات بعد حول أسباب وقوع الحادث، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن هذه الكارثة هي «أسوأ حادث للسكك الحديدية شهدته اليونان على الإطلاق». وأوضح الناطق أن عربات عدة خرجت عن السكة قبيل منتصف ليل الثلاثاء شمال مدينة لاريسا في وسط البلاد عند مستوى وادي تامبه بعد اصطدام قطار شحن بآخر يقل 350 راكبا. وكان قطار الركاب يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، فيما قطار الشحن كان يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.

- 26 قتيلا و85 مصابا في تصادم قطارين باليونان

«لم أر شيئا كهذا من قبل»
وقالت رئيسة بلدية تامبه يورغوس مانوليس عبر محطة «إي أر تي» العامة إن عددا كبيرا من الطلاب كانوا في القطار في طريق عودتهم إلى تيسالونيكي بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة رسمية في اليونان. وأوفدت أجهزة الإغاثة اليونانية نحو 150 مسعفا و40 سيارة إسعاف. وتستخدم كذلك رافعات في محاولة لإزالة الحطام ورفع العربات المنقلبة.

وروى مسعف بعدما خرج من الحطام منهكا وهو يحاول إخراج جثث ركاب «لم أر شيئا كهذا من قبل. هذا مأساوي. مرت خمس ساعات ولا نزال نعثر على جثث». وكانت إحدى العربات مطحونة بالكامل ما صعب تدخل المسعفين جدا في حين لحق دمار جزئي بعربات أخرى.

وتصاعد دخان كثيف وألسنة نيران من عربات أخرى. وأكد الناطق باسم فرق الإطفاء «لقد جرى تأمين غالبية الركاب»، وأضاف: «عملية إخراج الأشخاص العالقين مستمرة وتجرى في ظروف صعبة بسبب ضخامة الحادث بين القطارين»، وأوضح «نُقل 194 شخصا بالحافلة إلى تيسالونيكي بينهم 26 أدخلوا المستشفيات».

وعقدت الحكومة اليونانية اجتماع أزمة. وتوجه وزير الصحة ثانوس بليفريس إلى مكان الحادث، في حين يشرف وزير الداخلية تاكيس ثيودوريكاكوس على الوضع من مركز إدارة الأزمات مع قادة الشرطة وفرق الإطفاء والإغاثة.

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