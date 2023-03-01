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غوتيريس في بغداد في أول زيارة للعراق منذ 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 09:44 صباحا
غوتيريس في بغداد في أول زيارة للعراق منذ 6 سنوات
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في دافوس، 18 يناير 2023. (أ ف ب)
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يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زيارة إلى العراق، اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ ستّ سنوات، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث في البلاد، ويؤكد «التضامن» مع العراقيين والدعم لـ«مؤسسات ديمقراطية متينة».

وتأتي زيارة غوتيريس تزامنا مع مرور عشرين عاما على سقوط نظام صدام حسين على يد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في مارس من العام 2003. وأعلن غوتيريس خلال مؤتمر صحفي من مطار بغداد ليل الثلاثاء أنّ «هذه زيارة تضامن. تضامنا مع الشعب والمؤسّسات الديمقراطية في العراق، وتضامنا معناه أنّ الأمم المتّحدة ملتزمة تماما بدعم توطيد مؤسّسات البلاد»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث في البلاد: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

غوتيريس واثق بالعراقيين
وأعرب الأمين العام في تصريحاته كذلك عن «ثقته بأنّ العراقيين سيتمكّنون من تجاوز الصعوبات والتحدّيات التي يواجهونها بفضل حوار مفتوح وشامل»، معبرا عن إعجابه بالشعب العراقي. وإذ أكّد الأمين العام دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لإعادة مواطنيها الذين غادروا البلاد، أعرب عن أمله في أن يكون للعراق «مستقبل سلام وازدهار مع مؤسسات ديمقراطية متينة».

وفتح الغزو الأميركي للعراق في 20 مارس 2003 وسقوط نظام صدام حسين واحدةً من الصفحات الأكثر دموية في تاريخ العراق، من محطاتها اقتتال طائفي عنيف وصعود لمسلحي «داعش». وشهد البلد الذي يتمتع بثروة نفطية هائلة، في العام 2019 موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة المنددة باختلالات النظام السياسي والبطالة بين الشباب وهيمنة فصائل مسلحة والفساد المزمن وتهالك البنى التحتية بعد عقود من النزاعات.

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريس في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشباب، وفق بيان للمتحدث باسم «الأمم المتحدة». ويزور غوتيريش غدا الخميس مخيّما للنازحين في شمال العراق، قبل أن يتوجّه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثّلين عن حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وتعود آخر زيارة لغوتيريس إلى العراق في ربيع 2017. ومن العراق يتوجّه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصا في قمّة أقلّ البلدان نموا.

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