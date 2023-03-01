مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا يفوز بالانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط

فاز مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، بولا تينوبو، بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت الأربعاء.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن تينوبو، مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين»، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدما على منافسَيه الرئيسيين لعتيق أبوبكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال (6.1 مليون صوت)، حسب وكالة «فرانس برس».

وحصد تينوبو أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقل (24 من 36 ولاية على الأقل) إضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بد منه لفوزه بالرئاسة.