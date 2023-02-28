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الوكالة الذرية: رصدنا في إيران جزيئات مخصبة بنسبة تناهز 90%

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 08:36 مساء
الوكالة الذرية: رصدنا في إيران جزيئات مخصبة بنسبة تناهز 90%
مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- الإنترنت)
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت في إيران جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83,7%، أي أقل بقليل من نسبة التسعين في المئة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية، وذلك بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» الثلاثاء.

- الوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به

وأوضحت الوكالة أن المشاورات لا تزال قائمة لتحديد مصدر هذه الجزيئات، مؤكدة بذلك معلومات أدلت بها مصادر دبلوماسية.

لكن طهران سبق أن تحدثت عن تراكم غير مقصود، بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب.

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