سوناك في إيرلندا الشمالية لإقناع ممثليها بإيجابيات الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء لإقناع الأطراف المختلفة بالاتفاق «التاريخي» الذي جرى التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي حول التجارة في مرحلة ما بعد بريكست.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عقده سوناك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن. ويأتي هذا الاتفاق بعد محادثات مضنية استمرّت أكثر من عام حول «بروتوكول إيرلندا الشمالية» الذي أثار توتّرا في المقاطعة بعد 25 عاما على اتفاق سلام تاريخي وضع حدّا لنزاع مسلّح استمرّ ثلاثة عقود.

بروتوكول إيرلندا الشمالية

ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقّع في يناير 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتّحدة. وإيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برّية مع الاتحاد الأوروبي. لكن رغم أن هذا التعديل حظي بترحيب واسع، ينبغي أن يحصل على دعم الوحدويين، وهو أمر ضروري من أجل استئناف تقاسم السلطة في المقاطعة.

ويعارض الحزب الوحدوي الديموقراطي، أكبر الأحزاب الموالية للمملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية، البروتوكول ويرفض منذ عام الانخراط في حكومة ائتلافية في بلفاست. وقال سوناك لإذاعة «بي بي سي» إن هذا الاتفاق «سيحدث فرقا إيجابيا كبيرا». وتابع «وهذا ما سأتحدث عنه اليوم مع الناس، وسأستمع إليهم وأشرح كيف سيحدث هذا الاتفاق فرقا إيجابيا». خلال زيارته لمصنع كوكا كولا قرب بلفاست صرّح سوناك «إنه اتفاق رائع يستجيب لكل اهتمامات الناس». وأضاف من دون تسمية الحزب الوحدوي «لذلك، آمل الآن أن يروا ذلك وأن يجدوا طريقة للالتقاء».