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واشنطن تؤكّد دعمها «استقلالية» المؤسسات الانتخابية في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 10:51 صباحا
واشنطن تؤكّد دعمها «استقلالية» المؤسسات الانتخابية في المكسيك
تظاهر آلاف من المعارضين لتعديلات في هيئة الانتخابات في ميدان زوكالو في مكسيكو سيتي، 26 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أكّدت الولايات المتّحدة الإثنين أنّها تدعم «استقلالية» المؤسّسات الانتخابية في المكسيك، وذلك غداة تظاهرة جرت في العاصمة مكسيكو، وشارك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على إصلاح انتخابي، تقول المعارضة إنّه يقوّض نزاهة الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إنّ «الديموقراطيات السليمة تستفيد من مؤسّسات قوية ومن تعدّدية الأصوات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ «الولايات المتّحدة تدعم هيئات انتخابية مستقلّة وذات موارد كافية، بما يعزّز العملية الديموقراطية وسيادة القانون».

وأدخلت المكسيك الأربعاء تعديلات على هيئة الانتخابات، خفّضت بموجبها ميزانية هذه الهيئة وعدد موظفيها.

«التستّر على عمليات تزوير»
وأتت هذه التعديلات المثيرة للجدل بعدما اتّهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هذه الهيئة بالتستّر على عمليات تزوير جرت في الماضي وبتكبيد المالية العامّة كلفة باهظة.

- تظاهرة جديدة في المكسيك ضد تعديلات في هيئة الانتخابات

لكنّ هيئة الانتخابات حذّرت من أنّ «عناصر رئيسية (...) في النظام الانتخابي المكسيكي سمحت بالتجديد السلمي والدوري للسلطات من خلال الاقتراع الحرّ والسري يمكن أن تتأثّر» سلباً بهذه التعديلات.

وفي بيانه شدّد برايس على أنّ بلاده تحترم سيادة المكسيك، رافضاً الغوص في تفاصيل التعديلات المثيرة للجدل التي أقرّتها الجارة الجنوبية.

لكنّ المتحدّث حذّر في الوقت نفسه من أنّ المؤسّسات الديموقراطية في سائر أنحاء العالم هي اليوم عرضة للتهديد.

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