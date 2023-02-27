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سوناك: «فصل جديد» في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق حول إيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 10:30 مساء
سوناك: «فصل جديد» في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق حول إيرلندا الشمالية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصافح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن خلال مؤتمر صحفي. (الإنترنت)
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تحدّث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإثنين عن «فصل جديد» على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست، وذلك بعد التوصل لاتفاق ينظّم التجارة في إيرلندا الشمالية.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن «أعتقد أن إطار عمل ويندسور يشكّل نقطة تحول لشعب إيرلندا الشمالية»، بحسب «فرانس برس».

وأكد سوناك أن الاتفاق يضمن التدفق السلس للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشدداً على أن الطرفين «حلفاء، أصدقاء، وشركاء تجاريين». ووصف الاتفاق المسمى بـ«إطار عمل ويندسور» بأنه بداية فصل جديد في علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

إنهاء حالة «عدم اليقين» في إيرلندا الشمالية
وأوضح أن مفاوضي الجانبين وجدوا طريقة لإنهاء حالة «عدم اليقين» في إيرلندا الشمالية، مشيراً إلى أن الاتفاق يحفظ «التوازن الدقيق لاتفاق بلفاست»، في إشارة لاتفاق أُبرم عام 1998 بين المملكة المتحدة وإيرلندا وأنهى عقودًا من الصراع في الجزيرة المنقسمة بين إقليم تابع للتاج البريطاني وجمهورية مستقلة.

وأضاف سوناك أن «إطار عمل ويندسور» يحدد خطوطاً تجارية، وتابع «ستستخدم البضائع التي ستبقى في المملكة المتحدة طريقاً أخضر جديداً مع خط أحمر منفصل لنقل البضائع إلى الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن المواد الغذائية المتوافرة في بريطانيا ستكون موجودة أيضاً في إيرلندا الشمالية، وكذلك الأدوية المسموح بها في المملكة المتحدة.

وشدد على أن الاتفاق يزيل أي صورة من صور الحدود في البحر الإيرلندي، كما أنها تضمن سيادة بريطانيا في إيرلندا الشمالية، والاستقرار لشعبها. وأشار إلى أن الجانبين البريطاني والأوروبي أنهيا البنود القانونية لبروتوكول إيرلندا الشمالية، وستحتاج أحزاب برلمان الإقليم وقتاً لدراسة الصفقة بالتفصيل.

الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق «الحدود الصعبة»
وبشأن تطبيق القوانين الأوروبية في إيرلندا الشمالية، قال سوناك إن قانون الاتحاد الأوروبي الوحيد الذي سيتم تطبيقه في شمال إيرلندا سيكون الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق «الحدود الصعبة».

ولفت إلى أن برلمان إيرلندا الشمالية «ستورمونت» يمكنه إيقاف تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي على أراضي الإقليم، لكنه أوضح أنه إذا عرقل البرلمان الإقليمي الصفقة، فإن للحكومة البريطانية حق النقض «الفيتو». وأوضح سوناك أن البرلمان البريطاني «مجلس العموم» سيصوت على اتفاق إيرلندا الشمالية.

واختتم حديثه بالقول إن الاتفاق مبني على تحقيق الاستقرار في إيرلندا الشمالية، وأن وحدة بريطانيا سوف تستمر. من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتفاق الجديد سيكون مفيداً للجميع، وأضافت أن إطار عمل وندسور «يحترم ويحمي أسواقنا المعنية».

كلمة الفصل لمحكمة العدل الأوروبية 
وأضافت أن محكمة العدل الأوروبية سيكون لها كلمة الفصل في مسائل قانون الاتحاد الأوروبي وقضايا السوق الموحدة، مؤكدة أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه «من حيث المبدأ»، يسمح للطرفين بـ«بدء فصل جديد» في علاقتهما، مشددة على أنه تم التوصل إلى «ضمانات قوية» لضمان نجاح الاتفاق.

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وقالت إن إطار العمل يحمي الأسواق البريطانية والأوروبية، مشيرة إلى أن الاتفاق يدعم «جميع المجتمعات التي تحتفل بالسلام في جزيرة إيرلندا».

وأشارت إلى أن «هناك دوراً لقانون الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية»، ولكنها أوضحت أن ذلك سيتم بالتوافق. وأوضحت أن مراجعة برلمان الإقليم للاتفاق مبني على عملية السلام في الجزيرة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإجراءات المتاحة لتفادي «مكابح» البرلمان الإقليمي، وأوضحت أنها ستكون لـ«الاستخدام الطارئ».

 

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