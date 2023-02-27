  • Alwasat News
Atwasat

البنك الدولي يمنح طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة مفلسة في سريلانكا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 07:53 مساء
البنك الدولي يمنح طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة مفلسة في سريلانكا
عامل ينقل أكياسًا من البطاطس في سوق في كولومبو منتصف نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قدّم البنك الدولي طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة في سريلانكا تعاني الإفلاس الإثنين، إذ أقرضها 400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد غذائية وأدوية أساسية في ظل تعطّل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وستقدّم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي القرض للمصارف الثلاثة في وقت ما زالت سريلانكا غارقة في أزمتها الاقتصادية، بحسب «فرانس برس».

تعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعد 22 مليون نسمة صعوبات شديدة منذ نفد مخزونها من العملات الأجنبية لتمويل استيراد أساسيات مثل الغذاء والوقود والأدوية والأسمدة أواخر 2021. وتخلفت عن سداد ديونها في أبريل 2022.

 حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أجبرت احتجاجات تواصلت لشهور الرئيس على الاستقالة في يوليو وسعت حكومة رانيل ويكريميسينغه للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد شهر على ذلك. لكن السلطات تقول إن الحزمة لم يفرج عنها نظرا إلى عدم تقديم الصين، الدائن الثنائي الرئيسي لسريلانكا، ضمانات مالية.

-  سريلانكا تتوقع البقاء في حالة إفلاس حتى 2026
-  سيريلانكا تتخذ إجراءات تقشف جديدة وتجمد التوظيف الحكومي

وذكرت مؤسسة التمويل الدولية بأن الترتيب الذي توصلت إليه بشأن القرض مع بنك سيلان التجاري وبنك نيشنز تراست وسامباث بنك «سيدعم القطاع الخاص عبر تمويل أساسي يساهم في حاجة البلاد الملحة لإضفاء الاستقرار على الاقتصاد».

 التخلف عن سداد الدين السيادي
وأشارت وكالات التصنيف إلى أن القطاع المالي السريلانكي برمته يعاني ضغطًا شديدا بعدما أدى التخلف عن سداد الدين السيادي إلى تقويض الثقة بكل المصارف المحلية. وما زال حظر تفرضه الحكومة على الواردات غير الأساسية ساريا في مسعى لتوفير النقد الأجنبي.

وضاعف ويكريميسينغه الضرائب ورفع أسعار الوقود وتعرفات المرافق العامة بثلاثة أضعاف بما يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي من أجل زيادة عائدات الحكومة قبل الحصول على أي حزمة إنقاذ. ويواجه نتيجة ذلك احتجاجات واسعة تقودها النقابات العمالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»

تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب

إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي

مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟

شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا

مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 3 مسلحين موالين لـ«العمال الكردستاني» بقصف تركي شمال العراق
مقتل 3 مسلحين موالين لـ«العمال الكردستاني» بقصف تركي شمال العراق
وفاة شخص وإصابة 69 آخرين في زلزال ضرب ملاطية التركية
وفاة شخص وإصابة 69 آخرين في زلزال ضرب ملاطية التركية
إردوغان يعتذر عن تأخر وصول الإغاثة بعد الزلزال
إردوغان يعتذر عن تأخر وصول الإغاثة بعد الزلزال
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول إيرلندا الشمالية
لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول إيرلندا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
المزيد
ماكرون: «نمضي قدما» لتعزيز علاقة فرنسا مع المغرب والجزائر بعيدا عن «الجدل»
ماكرون: «نمضي قدما» لتعزيز علاقة فرنسا مع المغرب والجزائر ......
البنك الدولي يمنح طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة مفلسة في سريلانكا
البنك الدولي يمنح طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة مفلسة في ......
ماكرون يعلن «خفضا ملموسا» مرتقبا في العسكريين الفرنسيين في أفريقيا
ماكرون يعلن «خفضا ملموسا» مرتقبا في العسكريين الفرنسيين في ......
لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول إيرلندا الشمالية
لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول إيرلندا ......
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين...
المزيد