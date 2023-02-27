لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول إيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

توصلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يضع حدا لخلافهما في شأن عمليات المراقبة لمرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية الإثنين نقلا عن مصدر حكومي بريطاني.

واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن لإجراء محادثات «نهائية» حول هذا الملف المتوتر. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الظهر، بحسب «فرانس برس».

ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقع في يناير 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة. وإيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي.

تجنب قيام حدود برية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا

ويفرض الاتفاق عمليات تدقيق جمركية بين الإقليم البريطاني وبقية أرجاء المملكة المتحدة عند وصول السلع إلى إيرلندا الشمالية.

وأراد هذا الاتفاق تجنب قيام حدود برية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ما قد يضعف السلام المبرم العام 1998 بين الطرفين بعد أحداث دامية استمرت ثلاثة عقود.

- تشارلز الثالث في أيرلندا الشمالية المحطة الحساسة في جولته الملكية

- لندن تتخلى عن الدعوة لانتخابات مبكرة في إيرلندا الشمالية

لكنه أثار توترات بين الاتحاد الأوروبي ولندن وأصبح كذلك مشكلة داخلية لريشي سوناك الذي يواجه معارضة مؤيدي بريكست المتشددين والوحدويين في بلفاست. ويرفض الوحدويون أي تطبيق بحكم الأمر الواقع للقانون الأوروبي في الإقليم البريطاني ويعطلون عمل السلطة التنفيذية المحلية منذ سنة.

وقبل ساعات على إعلان الاجتماع بين سوناك وفون دير لايين حذر عضو في الجناح المعارض للوحدة الأوروبية في حزب رئيس الوزراء من أن البرلمان يجب ألا يتسرع في القبول بالاتفاق.

«بريكست غير مكتمل»

وقال مارك فرنسوا رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية عبر محطة «سكاي نيوز» «تجاهل البرلمان ينتهي بشكل سلبي عادة». وأضاف «علينا أن نتخلص من القانون الأوروبي في إيرلندا الشمالية».

أحدث وصول ريشي سوناك إلى رئاسة الحكومة البريطانية في أكتوبر، بعض التهدئة مع أنه من كبار داعمي بريكست من البداية. وقالت رئاسة الحكومة «في الأشهر الأخيرة عقدت محادثات استمرت لمئات الساعات».

وكان سوناك قال الأربعاء «سأستمر في الكفاح» من أجل الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي. وعبر صحيفة «صنداي تايمز» وجه الأحد نداء إلى حزبه المنقسم موضحا أن الاتفاق الذي يناقش راهنا لا يهدد بريكست بل يهدف إلى «التحقق من أن بريكست يطبق بشكل جيد في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة»، مؤكدا «العمل بشأن بريكست غير مكتمل وأريد أن نقوم بذلك».