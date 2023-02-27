تركيا تعلن موعد استئناف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا إلى «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الإثنين أن المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعاود في 9 مارس المقبل.

وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة «الاجتماع سيعقد في التاسع من مارس»، وفق وكالة فرانس برس. وكانت تركيا أوقفت نهاية يناير المفاوضات وأرجأت خصوصا اجتماعا ثلاثيا كان مقررا في فبراير بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا وللإسلام في ستوكهولم.