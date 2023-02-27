تركيا تعلن موعد استئناف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا إلى «ناتو»

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الإثنين أن المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعاود في 9 مارس المقبل.
وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة «الاجتماع سيعقد في التاسع من مارس»، وفق وكالة فرانس برس. وكانت تركيا أوقفت نهاية يناير المفاوضات وأرجأت خصوصا اجتماعا ثلاثيا كان مقررا في فبراير بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا وللإسلام في ستوكهولم.
ناتو: حان الوقت لضم فنلندا والسويد
وفي منتصف هذا الشهر، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، في أنقرة إلى ضم فنلندا والسويد «الآن» بينما تعطل تركيا منذ مايو الماضي انضمامهما إلى الحلف. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع و تشاوش أوغلو: «حان الوقت الآن لاستقبال فنلندا والسويد كأعضاء في الحلف الأطلسي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
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