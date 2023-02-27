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بروتوكول أيرلندا الشمالية في لقاء قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 09:23 صباحا
بروتوكول أيرلندا الشمالية في لقاء قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم
لوحة معارضة لبروتوكول أيرلندا الشمالية، شمال بلفاست في أيرلندا الشمالية، 17 مايو 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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يعقد لقاء قمة بين لندن وبروكسل، اليوم الإثنين، حول البروتوكول الأيرلندي الشمالي ما يعطي أملا بتسوية هذا الخلاف الذي تجرى مفاوضات بشأنه منذ سنوات والناجم عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

بعد مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة، يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ظهرا قرب لندن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإجراء «مفاوضات أخيرة» على ما أوضحت رئاسة الحكومة البريطانية مساء أمس الأحد، وفق وكالة فرانس برس.

ويلتقي سوناك بعد ذلك الوزراء الرئيسيين في حكومته من بينهم وزير شؤون أيرلندا الشمالية لإطلاعهم على المحادثات وإن كانت تسمح بالتوصل إلى اتفاق. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي يجمع بين سوناك وفون دير لايين عصر اليوم الإثنين قبل أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى مجلس العموم لإطلاع النواب.

بروتوكول أيرلندا الشمالية
ويحكم بروتوكول أيرلندا الشمالية الموقع في يناير 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة. وأيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي. ويفرض الاتفاق عمليات تدقيق جمركية بين الإقليم البريطاني وبقية أرجاء المملكة المتحدة عند وصول السلع إلى أيرلندا الشمالية.

وأراد هذا الاتفاق تجنب قيام حدود برية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ما قد يضعف السلام المبرم العام 1998 بين الطرفين بعد أحداث دامية استمرت ثلاثة عقود. لكنه أثار توترات بين الاتحاد الأوروبي ولندن وأصبح كذلك مشكلة داخلية لريشي سوناك الذي يواجه معارضة مؤيدي البريكست المتشددين والوحدويين في بلفاست. ويرفض الوحدويون أي تطبيق بحكم الأمر الواقع للقانون الأوروبي في الإقليم البريطاني ويعطلون عمل السلطة التنفيذية المحلية منذ سنة.

وقبل ساعات على إعلان الاجتماع بين سوناك وفون دير لايين حذر عضو في الجناح المعارض للوحدة الأوروبية في حزب رئيس الوزراء من أن البرلمان يجب ألا يتسرع في القبول بالاتفاق. وقال مارك فرنسوا رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية عبر محطة «سكاي نيوز»: «تجاهل البرلمان ينتهي بشكل سلبي عادة». وأضاف «علينا أن نتخلص من القانون الأوروبي في أيرلندا الشمالية».

وأحدث وصول ريشي سوناك إلى رئاسة الحكومة البريطانية في أكتوبر، بعض التهدئة مع أنه من كبار داعمي «بريكست» من البداية. وقالت رئاسة الحكومة «في الأشهر الأخيرة عقدت محادثات استمرت لمئات الساعات».

بريكست غير مكتمل
وكان سوناك قال الأربعاء «سأستمر في الكفاح» من أجل الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي. عبر صحيفة «صنداي تايمز» وجه الأحد نداء إلى حزبه المنقسم موضحا أن الاتفاق الذي يناقش راهنا لا يهدد البريكست بل يهدف إلى «التحقق من أن بريكست يطبق بشكل جيد في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة» مؤكدا «العمل بشأن بريكست غير مكتمل وأريد أن نقوم بذلك».

في حال تمكن سوناك من الاتفاق مع فون دير لايين اليوم الإثنين، سيبقى عليه مواجهة زملائه. فعلى صعيد هذا الملف يواجه معارضة قوية من برلمانيين محافظين ولا سيما سلفه بوريس جونسون الذي رفض البروتوكول في 2022 بعدما وقعه قبل سنتين.
ويعقد اللقاء بين ريشي سوناك وأورسولا فون دير لايين في منطقة بركشير حيث تقع مدينة وندسور غرب لندن.

وتضم وندسور أحد مقار الملك تشارلز الثالث. وذكرت وسائل إعلام بريطانية ان سوناك يفكر في إمكان تسمية أي ينص يعدل البروتوكول الأيرلندي الشمالي «اتفاق وندسور». وكتب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في تغريدة أنه تواصل مع فون ديرر لايين أمس الأحد وأضاف «ينبغي أن نلحظ مستوى الالتزام بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية والأطراف في أيرلندا الشمالية في الأشهر الأخيرة».

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