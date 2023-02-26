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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا وسورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 07:12 مساء
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا وسورية
وزير الخارجية المصري سامح شكري. (الإنترنت)
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه صباح غدا الإثنين الجاري إلى كل من سورية وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلا البلدين. 

 ومن المنتظر بحسب الناطق أن «يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سورية وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها».

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