مصرع 59 مهاجرا في غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 59 مهاجرًا على الأقل في غرق مركب كان يقلهم فجر الأحد على مسافة غير بعيدة من مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.

وقال فينشنزو فوتشي في الساعة 16.00 (15.00 ت غ) لقناة «سكاي تي جي-24» الإخبارية «حتى بضع دقائق خلت، كان عدد القتلى المؤكد 59»، بحسب «فرانس برس».

وذكر بيان لخفر السواحل نُشر صباحًا أنه «انتشل حتى الآن 80 شخصًا أحياء، تمكن بعضهم من الوصول إلى الشاطئ بعد غرق (المركب)، وجرى العثور على 43 جثة على طول الساحل». وقال رئيس المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان «عشرات وعشرات القتلى غرقًا بينهم أطفال وكثيرون في عداد المفقودين. كالابريا حزينة على المأساة الرهيبة».

«أكثر من 200 شخص» على متن القارب

وأشار حرس السواحل إلى أن المركب كان ينقل نحو 120 شخصًا وارتطم بالصخور على بعد أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق الإنقاذ عن وجود «أكثر من 200 شخص» على متن القارب.

وأظهرت صور للشرطة الإيطالية حطامًا خشبيًا متناثرًا على مسافة تزيد على مئة متر من الشاطئ، حيث كان عدد كبير من عناصر الإنقاذ، بينما كان الناجون ينتظرون نقلهم إلى مركز استقبال.

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من جهتها، أعربت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان عن «ألمها العميق»، وقالت «وضع قارب في البحر بالكاد يصل طوله إلى 20 مترًا على متنه 200 شخص في ظل ظروف جوية سيئة، عمل إجرامي».

وأضافت ميلوني أن «الحكومة ملتزمة منع المغادرين، ومعهم هذا النوع من المآسي، وستواصل القيام بذلك، الأمر الذي يتطلب قبل كل شيء التعاون الأكبر من دول المغادرة والمنشأ». وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن أسفه للحادث الذي «لقي فيه عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، مصرعهم».

التزام المجتمع الدولي بالقضاء على أسباب الهجرة

وقال إن «عددًا كبيرًا من هؤلاء المهاجرين جاءوا من أفغانستان وإيران، هاربين من ظروف صعبة للغاية»، معربًا عن أمله في «التزام المجتمع الدولي بالقضاء على أسباب الهجرة: حروب، اضطهاد، إرهاب، فقر...».

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد إلى المضي في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وإذ أعربت في تغريدة عن «حزنها العميق» لـ«مأساة» غرق المهاجرين، دعت إلى «مضاعفة الجهود المتّصلة بالشرعة حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط».

ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف. وتولت زعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» اليميني المتطرف جورجيا ميلوني رئاسة الوزراء في إيطاليا في أكتوبر، بعدما وعدت بالحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.

«هجرة غير شرعية»

يهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يجري نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية. ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر موت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم.

غير أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أكد أن هذه «المأساة... تُظهر كيف أنه من الضروري للغاية النضال بحزم ضد شبكات الهجرة غير الشرعية». موقع إيطاليا الجغرافي يجعلها وجهة لطالبي اللجوء العابرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وتشكو روما منذ فترة طويلة من عدد الوافدين إلى أراضيها.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بنحو 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و4300 في العام 2021.

ولا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى نسبة صغيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، ويجري إنقاذ معظمهم من قبل خفر السواحل أو البحرية الإيطالية. لكن الحكومة تتهم الجمعيات بتشجيع الهجرة ومهربي المهاجرين من خلال نشاطها.