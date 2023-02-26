فون دير لايين تدعو إلى «مضاعفة الجهود» من أجل إصلاح أوروبي لحق اللجوء

القاهرة - بوابة الوسط

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد إلى المضي في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد مصرع ما لا يقل عن أربعين مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.

وإذ أعربت في تغريدة عن «حزنها العميق» لـ«مأساة» غرق المهاجرين، دعت فون دير لايين إلى «مضاعفة الجهود حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط»، بحسب «فرانس برس».

وقضى أربعون مهاجراً بينهم رضيع يبلغ بضعة أشهر، في غرق مركب، فجر الأحد، قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط

وأكدت فرق الإغاثة الإيطالية في تغريدة انتشال 28 جثة فيما جرفت التيارات البحرية ثلاث جثث أخرى بعيداً عن المركب الذي كان يقلّ بحسب وسائل الإعلام الإيطالية 150 إلى 250 شخصاً. وأوضحت فرق الاغاثة أنها تمكّنت من إنقاذ نحو أربعين شخصاً.

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ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.