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بيلاروس: لدينا 1.5 مليون شخص جاهزون للقتال خارج صفوف الجيش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 12:33 مساء
بيلاروس: لدينا 1.5 مليون شخص جاهزون للقتال خارج صفوف الجيش
رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو وسط قادة جيشه, (الإنترنت)
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قال مسؤول رفيع المستوى في بيلاروس، إن الدولة المتحالفة مع موسكو والمجاورة لأوكرانيا لديها ما يصل إلى 1.5 مليون فرد جاهزين للقتال خارج قواتها المسلحة، وفق ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

ونسبت وكالة بيلتا للأنباء إلى سكرتير مجلس الأمن في مينسك ألكسندر فولفوفيتش قوله السبت «ستصل بنية التنظيمات، وليس القوات المسلحة، إلى 1.5 مليون شخص في حالة إعلان الأحكام العرفية ووضع الاقتصاد في حالة الحرب»، وفق ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

- لوكاشنكو: بيلاروسيا لن نشارك في القتال بأوكرانيا إلا إذا تعرضت لهجوم

يدعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حربه على أوكرانيا المستمرة منذ عام، حيث سمح له بغزو أوكرانيا انطلاقا من أراضي بلاده وتدريب قوات حُشدت مؤخرا داخل بيلاروس.

قوة دفاع برية جديدة
وكان لوكاشينكو، أمر هذا الشهر بتشكيل قوة دفاع برية جديدة تضم متطوعين ويصل قوامها إلى 150 ألفا، مؤكدا أن جيش بلاده لن يحارب إلا إذا هوجمت بيلاروس.

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