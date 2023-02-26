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لجنة الانتخابات النيجيرية تبدأ إعلان النتائج في الحكومات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 11:14 صباحا
لجنة الانتخابات النيجيرية تبدأ إعلان النتائج في الحكومات المحلية
نيجيرون يتابعون عناوين الأخبار. (الإنترنت)
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بدأت لجنة الانتخابات، فرز وإعلان نتائج الانتخابات في الحكومات المحلية بمختلف أنحاء نيجيريا، طبقا لما ذكرته صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية اليوم الأحد.

وتضم نيجيريا إجمالي 774 منطقة حكومية محلية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد إجراء الانتخابات في وحدات الاقتراع والإعلان عن النتائج، يجرى تجميع النتائج في الدوائر والحكومات المحلية، قبل القيام بذلك في مقار الولايات.

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ويجرى التجميع النهائي لنتائج الانتخابات الرئاسية، في مقر المفوضية القومية المستقلة للانتخابات، في أبوجا.

وأعلنت المفوضية، أنه سيجرى بدء التجميع النهائي للنتائج، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد.

وضع أمني متوتر
وكانت الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، قد تأخرت بشكل كبير أمس السبت بسبب الوضع الأمني المتوتر في مناطق عديدة من البلاد.

وبعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع رسميا في الساعة 2:30 ظهرا، (13:30 بتوقيت غرينتش)، كان هناك الآلاف من الناخبين في جميع أنحاء البلاد يصطفون من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وفسرت اللجنة الانتخابية التأخير إلى حد ما بالمخاوف الأمنية لموظفي الانتخابات.

انعدام الأمن في جنوب شرقي البلاد
وسادت مخاوف بشأن الأمن في البلاد خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، حيث تنشط ميليشيات في شمالي نيجيريا، بما في ذلك «بوكو حرام».

وتتسبب العصابات الإجرامية والصراعات الدموية على الأرض، وكذلك العنف من جانب الانفصاليين في انعدام الأمن في جنوب شرقي البلاد.

ومع وجود عدد قياسي من الناخبين المسجلين، جرى الإبلاغ عن حدوث تأخيرات خلال انتخابات أمس السبت في مختلف أنحاء نيجيريا، الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا حيث يقطنها 220 مليون نسمة.

ولم يفتح عدد قليل من مراكز الاقتراع البالغ عددها 177 ألفا، كما كان مقررا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ومراقبون.

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