مقتل 6 أشخاص في انفجارين بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط

لقى ستة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من رجال الشرطة، حتفهم في انفجارين منفصلين في جنوب غرب باكستان، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات العنيفة في باكستان.

ولقى الاثنان من رجال الشرطة، حتفهما خلال الليل إثر انفجار قنبلة مغناطسية متصلة بمركبتهما في منطقة كوزدار في إقليم بلوشستان، بحسب وكالة «د ب أ».

وقال مسؤول بالشرطة اليوم الأحد إن اثنين آخرين من رجال الشرطة في حالة حرجة.

انفجار آخر يخلف 4 قتلى

وفي هجوم منفصل، لقى أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 12 إثر وقوع انفجار في منطقة بارخان في إقليم بلوشستان في باكستان، وفقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية اليوم الأحد.

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أسفر التفجير عن تدمير عدة سيارات ودراجات بخارية ومحال، وفقا لما قالته الشرطة.