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إعادة فتح معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان بعدما أغلقته «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 06:51 مساء
إعادة فتح معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان بعدما أغلقته «طالبان»
معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان. (أ ف ب)
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تمكنت شاحنات تحمل مواد غذائية وأدوية من عبور معبر طورخم الحدودي الرئيسي بين باكستان وأفغانستان السبت بعد أن أغلقته سلطات طالبان قبل نحو أسبوع.

وكان مسؤولون من البلدين قد أعلنوا صباح السبت إعادة فتح معبر طورخم الواقع على بعد 170 كيلومترا من كابل وإسلام أباد.  وقال مسؤول الجمارك الأفغاني في المركز الحدودي مسلم خكسار «أعيد فتح المركز الحدودي بالكامل اليوم في السادسة صباحا (01,30 ت غ)»، وفق «فرانس برس».

عودة «إجراءات العبور والتجارة إلى طبيعتها»
وأكد المسؤول الكبير في منطقة خيبر على الجانب الباكستاني إرشاد محمد أن «إجراءات العبور والتجارة عادت إلى طبيعتها». وقال مسؤول جمركي باكستاني طلب عدم كشف اسمه «تم إرسال شاحنات تحمل الأرز والأسمنت ومواد بناء وأدوية ومواد غذائية أخرى إلى أفغانستان». وأضاف أن في الصباح كانت نحو 1400 شاحنة على الجانب الباكستاني تنتظر دخول أفغانستان.

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وعبر مئات الأشخاص من البلدين عبروا النقطة الحدودية السبت، بعدما أغلقت السلطات الأفغانية معبر طورخم مساء الأحد بعد أن فرضت السلطات الباكستانية قواعد جديدة على مرافقي المرضى.

ثم وقع صباح الإثنين تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود من الجانبين، حمّل كلا الطرفان مسؤوليته للآخر. وتجمع السبت العديد من المرضى على كراسٍ متحركة مع مرافقيهم بينما فحص حرس الحدود من البلدين وثائقهم.

 البلدان يمران بأزمة اقتصادية حادة
وأكد مسؤول الجمارك الباكستاني أنه سُمح للمرافقين بدخول باكستان بعد الاستظهار ببطاقات هويتهم الأفغانية. والعلاقات بين البلدين متوترة وتحدث اشتباكات متكررة على طول الحدود.

وتتهم إسلام أباد جارتها بالسماح لحركة طالبان الباكستانية بالنشاط انطلاقا من أراضيها، وقد ضاعفت الهجمات في الأشهر الأخيرة في باكستان. وتنفي كابل هذا الاتهام.

في نهاية يناير، قتل انتحاري أكثر من 80 عنصر شرطة في مسجد في بيشاور (شمال غرب). ثم في 17 فبراير، هاجم انتحاريون مقرا للشرطة في مدينة كراتشي الساحلية (جنوب)، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى. وهذان الهجومان مرتبطان بحركة طالبان الباكستانية التي تقيم علاقات وثيقة مع حركة طالبان الأفغانية.

ويمر البلدان بأزمة اقتصادية حادة، إذ تعاني أفغانستان جراء تراجع المساعدات بعد انتهاء التدخل الأميركي، وتعاني باكستان من ركود وأزمة مالية جعلتها على شفا الإفلاس.

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