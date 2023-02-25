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شولتس يبدأ زيارة رسمية للهند

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 01:36 مساء
شولتس يبدأ زيارة رسمية للهند
المستشار الألماني أولاف شولتس، يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل اجتماعهما في حيدر أباد هاوس في نيودلهي، 25 فبراير 2023. (أ ف ب)
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وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى الهند السبت في زيارة تستمر يومين تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين والدفع باتفاق تجاري أوروبي، على الرغم من الخلافات بشأن أوكرانيا.

وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إنديا»، «نريد تعزيز علاقتنا الثنائية مع الهند وتعاوننا في القضايا العالمية، مثل التخفيف من تغيّر المناخ، وتحويل أنظمتنا الاقتصادية بطريقة صحيحة وخضراء ومستدامة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد المستشار الألماني «وجود إمكانات هائلة لتكثيف التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والنقل، والأدوية، والاقتصاد الرقمي، وغيرها».

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والتقى شولتس، رفقة ممثلين عن كبرى الشركات الألمانية، بينها شركة سيمنز، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي السبت، قبل أن يتوجه إلى بنغالور (جنوب) لزيارة مقرات شركات التكنولوجيا الألمانية.

وأعلن مسؤولون ألمان، أنّ شولتس سيدافع أيضًا عن اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند، مُجمّد حاليًا بسبب خلافات حول الرسوم الجمركية ودخول العمال الهنود إلى أوروبا.

وأعلن مسؤول ألماني في برلين، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الجانبين ما زالا «بعيدين عن بعضهما البعض»، مضيفا «يريد البعض أن يتم إبرام (الاتفاق) بحلول نهاية العام. ويرى آخرون أن حتى صيف العام المقبل (موعد يتّسم) بالتفاؤل».

خلاف حول الأزمة الأوكرانية
ويختلف الطرفان خصوصاً بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ رفضت الهند إدانة غزو روسيا لأوكرانيا، كما زادت وارداتها من النفط الروسي.

ونقلت الصحيفة عن شولتس قوله «إذا أردنا العمل معًا بفعالية على مواجهة التحديات العالمية، فنحن بحاجة إلى نظام دولي قوي وموثوق وقائم على قواعد.. إن مهاجمة جارك، والاستيلاء على أراض بالقوة، وارتكاب جرائم حرب مروعة، أمر لا يمكن التسامح معه».

إلى ذلك اعتبر شولتس (64 عامًا)، أنه يجب ألا تخفف مجموعة العشرين برئاسة الهند، الضغط على روسيا، بل يجب أن تستمر بإرسال «رسالة قوية».

وطالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الجمعة، بأن يتضمن أي إعلان ختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، الذي يختتم السبت في بنغالور إشارة صريحة إلى «الحرب» في أوكرانيا.

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