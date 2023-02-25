مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادث سير في إقليم البنجاب بشرقي باكستان، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وفقا لما ذكره المسؤول بالشرطة رضوان عمر جوندال.

وقال جوندال لوسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع على الطريق السريع «إم-5» بالقرب من منطقة روكانبور في مقاطعة رحيم يار خان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

انفجار أحد الإطارات

وأوضح أن حافلة ركاب صغيرة انقلبت على الطريق السريع، بسبب انفجار أحد الإطارات، ثم اصطدمت بها حافلة كبيرة مسرعة وسيارة جيب مما تسبب في مقتل 13 شخصا في مكان الحادث.

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هرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى قريب.

ورجح مسؤولو المستشفى إمكانية ارتفاع حصيلة الوفيات نظرا لأن العديد من المصابين في حالة حرجة.