  • Alwasat News
Atwasat

نيجيريا تنتخب رئيسها في أجواء غياب للأمن وأزمة اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 08:30 صباحا
نيجيريا تنتخب رئيسها في أجواء غياب للأمن وأزمة اقتصادية
إعلان انتخابي يحمل صورة المرشح بيتر اوبي في آوكا في نيجيريا، 24 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يتوجه الناخبون في نيجيريا إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت في انتخابات رئاسية نتائجها غير محسومة في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا والغارق في أزمة اقتصادية وأمنية.

ولم يترشح الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاما) بعد ولايتين شهدتا تفاقما لانعدام الأمن والفقر في هذا البلد الذي يشكّل فيه البالغون الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا 60% من سكانه.

وللمرة الأولى منذ عودة النظام الديمقراطي في 1999، قد تشهد نيجيريا دورتين انتخابيتين بعدما أثرت شعبية حاكم سابق لإحدى الولايات أعلى هيمنة الحزبين الرئيسيين، وفق وكالة فرانس برس.

87 مليون ناخب في نيجيريا
ودعا أكثر من 87 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز تصويت لانتخاب رئيس خلفا لبخاري من 18 مرشحًا بالإضافة إلى نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ.

ولم يسحب نحو ستة ملايين ناخب من أصل 93 مليونا مسجلين بطاقاتهم الانتخابية، وبالتالي لن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع. ويفترض أن تفتح مراكز الاقتراع من الساعة 08:30 (07:30 ت غ) إلى الساعة 14:30 (13:30 ت غ). لكن يمكن للناخبين المصطفين في انتظار الإدلاء بأصواتهم يمكنهم التصويت بعد الموعد النهائي.

وهذه الانتخابات حاسمة. فنيجيريا التي يبلغ عدد سكانها 216 مليون نسمة يُفترض أن تصبح في 2050 ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بينما تواجه منطقة غرب أفريقيا خطر تراجع حادّ للديمقراطية وانتشار أعمال العنف الجهادي.

وأصبحت نيجيريا قوة ثقافية عالمية بفضل قطاع نوليوود الصناعة السينمائية النيجيرية القوية جدًا، وموسيقى «أفروبيت» التي اجتاحت الكوكب مع فنانين مثل بورنا بوي وويز كيد.

لكن الرئيس المقبل لأكبر اقتصاد في القارة الأفريقية وأكبر دولة نفطية فيها سيرث سلسلة من المشاكل، من أعمال العنف الإجرامي والجهادي في الشمال والوسط إلى الاضطرابات الانفصالية في الجنوب الشرقي والتضخم الجامح والفقر المستشري. وكان نقص في الوقود والأوراق النقدية قد أدى إلى اضطرابات مؤخرا.

حاجة إلى التغيير في نيجيريا
عشية الانتخابات، قال أحد سكان لاغوس ويدعى عبد الله أودو (31 عامًا) إنه سيدلي بصوته لأن «البلد يحتاج إلى التغيير». وأضاف «ليس لدينا وقود ولا طعام والجميع يتألمون».

والوعد بالتغيير قطعه المرشحون الثلاثة الأوفر حظا للفوز في الاقتراع بمن فيهم بولا تينوبو (70 عامًا) مرشح الحزب الحاكم. والحاكم السابق للاغوس (1999- 2007)، الملقب بـ«العراب» بسبب نفوذه السياسي الذي ينتمي إلى قبائل اليوروبا المتمركزة في جنوب غرب البلاد ومسلم.

وهو يؤكد أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه إصلاح نيجيريا. وقد اتهم بالفساد ونفى ذلك، على غرار عتيق أبو بكر (76 عاما) مرشح حزب المعارضة الرئيسي «حزب الشعب الديمقراطي» الذي حكم من 1999 إلى 2015. وهذه هي الانتخابات الرئاسية السادسة التي يترشح فيها هذا النائب السابق للرئيس (1999-2007) والمسلم والمتحدر من الشمال.

والتصويت الإثني والديني مهم في نيجيريا التي تضم أكثر من 250 مجموعة عرقية وتشهد استقطابا بين الشمال بأغلبيته المسلمة والجنوب ذي الأكثرية المسيحية. لكن في مواجهة هذين المرشحين المخضرمين، ظهر مرشح ثالث يتمتع بشعبية كبيرة خصوصًا في صفوف الشباب.

فالحاكم السابق لولاية أنامبرا (جنوب شرق) بيتر أوبي (61 عامًا) وهو مسيحي مدعوم من الحزب العمالي. وهو يستقطب جيل الشباب والناخبين في منطقته. وشهدت الحملة هجمات على مرشحين محليين وناشطين ومراكز للشرطة ومكاتب لمفوضية الانتخابات.

وقال سعيد الحسيني من «مركز الديموقراطية والتنمية» إن «خطر العنف يشكل مصدر قلق حقيقي». ويفترض أن يسمح تحديد هوية الناخبين عن طريق التعرف على الوجه وبالوسائل الرقمية بالحد من عمليات التزوير التي شابت الانتخابات السابقة كما تأمل مفوضية الانتخابات. والأمر نفسه ينطبق على النقل الإلكتروني للنتائج. لكن استخدام التقنيات الجديدة غير المسبوق على المستوى الوطني يثير أيضًا مخاوفا من فشل الانتخابات.

والنقطة المجهولة الثانية هي نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة في الانتخابات السابقة (33 بالمئة في 2019) . فارتفاع عدد الناخبين المسجلين الجدد - عشرة ملايين 76% منهم دون سن ال34 - إلى تغيير الوضع. وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن غياب الأمن بشكل عام «قد يُسبب اضطرابا في الاقتراع». وقد تم نشر نحو 400 ألف عنصر من قوات الأمن. ويفترض أن تعلن نتائج الانتخابات خلال 14 يوما من الاقتراع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
عرين الأسود.. التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية جيش الاحتلال الأخيرة

عرين الأسود.. التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية جيش الاحتلال الأخيرة
قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ

قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ
نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال

نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال
على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال

على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال
استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها

«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد ...
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس

بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع

أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة

شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة
رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور

رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا
نيجيريا تنتخب رئيسها في أجواء غياب للأمن وأزمة اقتصادية
نيجيريا تنتخب رئيسها في أجواء غياب للأمن وأزمة اقتصادية
بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
اليابان توسع نطاق عقوباتها على روسيا
اليابان توسع نطاق عقوباتها على روسيا
الثلاثاء.. رئيس بيلاروس يزور الصين
الثلاثاء.. رئيس بيلاروس يزور الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل...
المزيد
الرئيس الأميركي يستبعد إرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا
الرئيس الأميركي يستبعد إرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا...
مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان
مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان...
تحت رئاسة الابن.. الفلبين تحتفل بذكرى الثورة ضد ماركوس الأب
تحت رئاسة الابن.. الفلبين تحتفل بذكرى الثورة ضد ماركوس الأب...
الثلاثاء.. رئيس بيلاروس يزور الصين
الثلاثاء.. رئيس بيلاروس يزور الصين...
اليابان توسع نطاق عقوباتها على روسيا
اليابان توسع نطاق عقوباتها على روسيا...
المزيد