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زيلينسكي: أوكرانيا ستنتصر إذا وفى الغربيون بوعودهم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 06:23 مساء
زيلينسكي: أوكرانيا ستنتصر إذا وفى الغربيون بوعودهم
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن انتصار بلاده على روسيا يمكن تحقيقه هذا العام إذا وفى شركاؤه الغربيون بوعودهم على صعيد المساعدة العسكرية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في الذكرى الأولى للغزو الروسي «إذا وفى الشركاء بوعودهم واحترموا المهل، فإن انتصارا محتما ينتظرنا ... أريد حقا ان يحصل ذلك هذا العام»، حسب وكالة «فرانس برس».

مواجهة النفوذ الروسي في أفريقيا وأميركا اللاتينية
وأعرب زيلينسكي عن رغبته في تحقيق تقارب مع دول أفريقيا وأميركا اللاتينية، وهما منطقتان لا يزال نفوذ موسكو فيهما قويا.

وقال: «أوكرانيا تحتاج حقًا إلى اتخاذ خطوة للأمام للقاء (قادة) دول القارة الإفريقية»، مشيرًا أيضًا إلى أنه يريد «تنظيم قمة بين دول أميركا اللاتينية وأوكرانيا».

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