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حصيلة جديدة.. 50 قتيلا في الفيضانات في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 03:51 مساء
حصيلة جديدة.. 50 قتيلا في الفيضانات في البرازيل
طاقم إغاثة في منطقة بارا دو ساهي في منطقة ساو سيباستياو، في ولاية ساو باولو بالبرازيل، 21 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أودت الفيضانات وحوادث انزلاق التربة في جنوب شرق البرازيل، بحياة 50 شخصا، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الخميس، اليوم الخامس من عمليات البحث.

وما زلت فرق الإغاثة في ولاية ساو باولو، تعمل بجد على أمل العثور على عشرات الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين في بلدة ساو سيباستياو الساحلية (200 كلم عن ساو باولو)، التي تضررت بشكل كبير بالأحوال الجوية السيئة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال أحد رجال الإنقاذ «كلما مر الوقت تضاءلت فرص العثور على أحياء لكننا ما زلنا نعمل لتحقيق هذا الهدف».

- ارتفاع حصيلة فيضانات البرازيل إلى 40 قتيلاً ولولا يتفقد المناطق المنكوبة

وركز رجال الإنقاذ جهودهم بشكل أساسي على منطقة فيلا ساهي، حيث دفن انهيار طيني العديد من المنازل على سفح تل.

تركيب صفارات إنذار في مناطق الخطر
وهطل أكثر من 680 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة في ساو سيباستياو، أي أكثر من ضعف معدل هطول الأمطار الشهري، وهو رقم قياسي وطني بحسب حكومة ولاية ساو باولو.

واعترف حاكم ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، الخميس، بأن نظام تنبيه السكان عبر الرسائل القصيرة، لم يسمح بتجنب المأساة. وتحدث عن تركيب صفارات إنذار في مناطق الخطر.

وقال دي فريتاس في مؤتمر صحفي «أطلق 2,6 مليون إنذار قبل هطول الأمطار عر رسائل قصيرة، ووجدنا أن ذلك لم يكن فعالا»، مشيرا إلى أن «أكثر من ثلاثين ألف شخص على الساحل تلقوا رسائل من هذا النوع».

ويعزو الخبراء هذه الظواهر القصوى إلى تضافر آثار لتغير المناخ والبناء غير المنضبط.

وفي البرازيل يعيش 9,5 مليون شخص في مناطق معرضة لحوادث انزلاق للتربة أو لفيضانات، يقيم كثيرون منهم في أحياء فقيرة تفتقر إلى الصرف الصحي الأساسي، حسب المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية والتحذير منها (سيمادن) في البلاد.

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