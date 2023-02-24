واشنطن تفرج عن أخوين باكستانيين معتقلين في غوانتانامو

القاهرة - بوابة الوسط

أفرجت السلطات الأميركية عن الأخوين الباكستانيين عبد ومحمد رباني، من سجنها العسكري في قاعدة غوانتانامو، حيث كانا محتجزين منذ عشرين عاما، وأعادتهما إلى بلدهما، كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس.

وكان عبد رباني المولود في 1967، أحد أقدم نزلاء هذا المعتقل المثير للجدل في القاعدة العسكرية الأميركية في جزيرة كوبا، واتهمته السلطات الأميركية بالعمل مع خالد شيخ محمد، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001، وبإدارة مخبأ لتنظيم القاعدة في كراتشي بباكستان، بحسب وكالة فرانس برس».

أما شقيقه الأصغر محمد رباني المولود في 1969، فقد اتهم بتجنيد أخيه الأكبر في دوائر متطرفة وتنظيم رحلات ومتابعة الشؤون المالية لخالد الشيخ محمد وعبد الرحيم الناشري، الذي يعتبر العقل المدبر للهجومين على ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ في 2002، والمدمرة الأميركية «يوإس إس كول» في 2000.

مكان «لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان»

وتفيد وثيقة لمجلس الشيوخ الأميركي، بأن السلطات الباكستانية اعتقلت الرجلين في سبتمبر 2002، مشيرة إلى أن محمد رباني هو أحد 17 معتقلا خضعوا للتعذيب في مواقع سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه).

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وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إنهما وصلا إلى غوانتانامو في 2004 وجرت الموافقة على إطلاق سراحهما في 2021.

وبعد مغادرتهما، أصبح هذا السجن الأميركي ضم 32 معتقلاً، بينهم خالد شيخ محمد الموجود هناك منذ 2006، وقد أدين اثنان منهم فقط.

وحث خبراء مستقلون مفوضون من الأمم المتحدة في يناير 2022، على إغلاق سجنها العسكري في غوانتانامو، معتبرين أنه مكان «لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان».