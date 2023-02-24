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منظمة حقوقية: 128 قتيلا في قمع الاحتجاجات بتشاد العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 12:26 مساء
منظمة حقوقية: 128 قتيلا في قمع الاحتجاجات بتشاد العام الماضي
جثث ملفوفة بأعلام تشاد وأعلام أخرى هامدة على الأرض في 20 أكتوبر 2022، في نجامينا، بعد تظاهرات ضد المجلس العسكري الحاكم. (أ ف ب)
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قتل 128 شخصا في قمع احتجاجات المعارضة في تشاد العام الماضي، كما ذكرت لجنة حقوق الإنسان في البلاد.

وكانت مجموعات معارضة دعت في أكتوبر الماضي، إلى هذه التظاهرات في العاصمة نجامينا ومدن أخرى، في الموعد الذي حدده العسكريون الحاكمون لبدء تسليم السلطة، وهو الجدول الزمني الذي مدده لعامين آخرين الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان الجنرال، تولى السلطة بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إتنو، الذي حكم البلاد ثلاثين عاما، وقتل خلال عملية ضد المسلحين في أبريل 2021.

وقدرت السلطات التشادية في البداية عدد القتلى في العاصمة بنحو خمسين، قبل تحديث العدد ليصبح 73 قتيلا، فيما دانت منظمات غير حكومية القمع الدموي للاحتجاجات.

حوادث في نجامينا وموندو ودوبا وكومرا وسرح
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير جديد، إن «الأرقام الرسمية (...) تختلف عن تلك التي تم الحصول عليها بعد التحقيقات»، مشيرة إلى حوادث وقعت خصوصا في نجامينا وموندو ودوبا وكومرا وسرح.

وقال المحققون إن 943 شخصًا أوقفوا، احتجز منهم 435 شخصًا ولم يعرف مصير 12 آخرين.

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وأشار التقرير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان «ينسب المسؤولية الرئيسية عن جميع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، إلى عملاء مرتبطين بسلطة الدولة، وتحديدا قوات الدفاع والأمن التي فشلت بشكل واضح في مهامها خلال الوقائع».

والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أنشئ في 2019، مسؤول عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان ويقدم الآراء إلى الحكومة التشادية، والرئيس والجمعية الوطنية.

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