بكين تدعو كييف وموسكو لاستئناف المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الحكومة الصينية، الجمعة، لمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مقترحا مكوّنا من 12 بندا دعت فيه كلاً من موسكو وكييف إلى استئناف مفاوضات السلام، محذرة من استخدام السلاح النووي، ومطالبة بتجنب استهداف المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في الوثيقة: «ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرك في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن»، مشددة على أنه «ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية وينبغي عدم خوض حروب نووية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

كما شدّت الوزارة على أنّه «ينبغي على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية».