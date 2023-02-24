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بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 08:18 صباحا
بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن، 8 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر دول مجموعة السبع التي ستجتمع عبر الفيديو، الجمعة، لمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية ومده بأسلحة أطول مدى.

وأضافت أن سوناك سيقول خلال الاجتماع «لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب - ولتسريع موعد حلول ذلك اليوم - يجب أن تكتسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة. (...) بدلا من اتّباع نهج تدريجي، يجب أن نتحرك بشكل أسرع على صعيد المدافع والمدرعات والدفاعات الجوية».

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