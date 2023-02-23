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زيلينسكي عشية ذكرى الغزو الروسي: أوكرانيا ستنتصر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 03:08 مساء
زيلينسكي عشية ذكرى الغزو الروسي: أوكرانيا ستنتصر
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا «ستنتصر على القوات الروسية الغازية».

وكتب على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عشية الذكرى الأولى للحرب: «تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر»، متوعدًا بـ«محاسبة جميع الذين جلبوا هذا الشر... هذه الحرب إلى أرضنا»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

موسكو: الغرب مستعد للتضحية بأوكرانيا
من جانبه، اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا.

فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس بالغزو الروسي لأوكرانيا، واصفًا إياه بأنه «إهانة لضميرنا الجماعي»، وذلك في افتتاح الجمعية العامة للمنظمة الأممية.

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